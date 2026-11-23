IT之家 11 月 23 日消息，自行车制造商 Amflow 宣布推出全新城市电助力自行车 Amflow UE 系列，包含 Carbon 及 Carbon Pro 两款车型，相应产品采用碳纤维车身设计，整车重量低至 20.9kg，前者定价 3,099 欧元（IT之家注：现汇率约合 22,714 元人民币），后者定价 3,499 欧元（现汇率约合 25,645 元人民币）。

Amflow UE 系列车型采用碳纤维材质车身，采用皓月白配色，整车重量约 20.9kg。其支持近 90° 的直立骑行姿态，可有效减轻肩背压力。自行车采用海鸥把及低跨式车架几何设计，提供可调升降座杆，可适配 155cm 至 190cm 身高。

Amflow UE 前叉带有 65mm 避震行程，并支持手动锁死，可提供一定避震缓冲，吸收路面接缝与减速带的细碎震动。车辆匹配 2.0 英寸宽胎，提供 167kg 负载能力。

系列车型搭载 Avinox M2 助力单元，集合 TCS 牵引力控制系统，助力单元具备 IP66 防护等级，整体运行声压级 ≤ 45dBA。其中 Carbon Pro 版本采用 Gates CDX 碳纤维皮带与内变速，号称可实现“静音免维护”。

Amflow UE 全系搭载智能电子变速系统，提供两套定制化传动方案。其中 Amflow UE Carbon 搭载 10 速电子后拨，支持自动变速与 SmoothShift 平顺换挡功能。Amflow UE Carbon Pro 采用定制 3 速电子内变速，结合自动变速功能，能够应对爬坡与高速巡航等环境。

其他方面，系列车型集成了一块 1.4 英寸中控屏，骑行者可以在屏幕上对助力模式、功能进行直接操控，还可定制专属交互界面，实时查看骑行数据、预估续航里程和选择骑行模式。车辆支持与苹果 Apple Watch 进行互联，配对及授权后能够实现靠近自动解锁。用户还可将车辆绑定至“查找”App，便于查看车辆位置和状态。

其他方面，该车配备智能车灯系统，通过中控屏即可快速切换远近光，还可随环境光明暗自动实现开闭；刹车时可同步触发车尾灯高亮。车辆标配 Avinox 手机充电支架，能够为手机提供 15W 无线充电与 20W 有线 PD 充电。