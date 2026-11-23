IT之家 11 月 23 日消息，奇妙工具箱 11 月 16 日数据显示，华为鸿蒙 HarmonyOS 操作系统装机量在当日 9:22 突破 1 亿台，达成又一里程碑时刻。

IT之家注意到，我的华为 App“悄悄”上线了“鸿蒙生态里程碑壹亿用户纪念章”，HarmonyOS 5 及以上系统可获得。

需要注意的是，这枚纪念章暂时还无法领取，预计会在华为官方正式公开鸿蒙生态一亿里程碑后才会开放领取。

延伸阅读

文中提到的“奇妙工具箱”是一款第三方工具，并非华为官方发布渠道。其鸿蒙装机量数据是基于华为应用市场（App Gallery）的下载量每日人工收集并估算得出的，统计口径为 HarmonyOS 5 及以上版本的装机量，与华为官方公布的终端设备数并不完全等同。

华为官方公布的数据口径为“HarmonyOS 终端设备数”，统计范围包括鸿蒙手机、鸿蒙平板和鸿蒙 PC 等终端。按照华为官方此前披露的口径，截至 2026 年 9 月 28 日，HarmonyOS 6 和 HarmonyOS 7 终端设备数已突破 9000 万。

根据华为官方历次公开披露的数据，鸿蒙生态的里程碑大致为：2025 年 7 月突破约 1000 万，2026 年 1 月突破约 4000 万，2026 年 3 月鸿蒙 5/6 超过 4700 万，2026 年 5 月 HarmonyOS 6 单版本超过 6000 万，2026 年 6 月华为开发者大会（HDC 2026）披露约 6600 万，2026 年 8 月 20 日突破 8000 万，2026 年 9 月在华为全联接大会上披露突破 8500 万，2026 年 10 月 1 日 Mate 90 系列发布会上宣布突破 9000 万。

华为轮值董事长徐直军曾将 1 亿用户定义为操作系统的“临界质量”，认为只有达到亿级规模，开发者才拥有形成商业闭环的土壤，生态才能从导入期转入自循环的成长期。

“我的华为”App 是华为面向用户的官方服务阵地，涵盖服务、升级尝鲜、花粉俱乐部、鸿蒙智行、鸿蒙智家等多个模块，且仅支持 HarmonyOS 5 及以上版本。勋章查看路径为“我的华为”App > 我的 > 勋章，其中成就勋章即位于该页面内。

按照华为官方对电子勋章的说明，用户当前仅可佩戴一枚勋章，佩戴后会在“我的”页面账号名称后方及花粉个人主页账号名称后方显示；勋章发放后不会过期，但若在“我的华为”App 的“设置 — 服务管理”中选择注销服务，勋章会同步失效。勋章还支持通过“炫耀一下”以链接或图片形式分享至微博、微信、小红书等平台。

在此次一亿用户纪念章之前，“我的华为”App 已上线多款与鸿蒙相关的纪念勋章，例如 2025 年 7 月 31 日起发放的“鸿蒙合伙人”勋章、HarmonyOS NEXT 公测勋章，以及 2025 年 12 月 15 日起发放的鸿蒙电脑专属勋章等。

需要说明的是，HarmonyOS 5 即原生鸿蒙（HarmonyOS NEXT），于 2024 年 10 月 22 日“原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会”上正式发布，其系统底座实现了全部自研。