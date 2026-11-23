IT之家 11 月 23 日消息，岚图汽车官方昨日宣布，旗下“中式旗舰纯电大六座”SUV —— 2027 款岚图泰山将于 11 月 27 日正式开启预售。

今日，岚图汽车官方发布视频，对新车进行了预热。

据介绍，2027 款岚图泰山的外观延续前代，前脸采用“天地鲲鹏”设计，拥有 588 片“龙鳞纹”展示东方美学。新车还搭载华为乾崑 896 线激光雷达、虎踞底盘，并采用华为乾崑智驾系统。

IT之家注意到，新款泰山采用大六座布局，前排换用全新双联屏设计（有望为泰山 X8 此前首发的华为双 15.6 英寸智慧双联屏同款方案）。

目前，岚图汽车官方暂未公布 2027 款泰山更多配置信息，IT之家将持续关注，并在第一时间带来最新情报。作为参考，现款岚图泰山已于去年 11 月 18 日上市，共推出四个版本，售价 37.99 万-50.99 万元。该车主要配置信息如下：

中国首发三腔空气悬架：110mm 调节行程、100 次 / 秒道路预瞄智能调节阻尼、4 档刚度调节、5 档高度调节

华为乾崑智驾 ADS 4：华为乾崑智驾 ADS 4 四激光方案、分布式 4D 毫米波雷达

华为鸿蒙座舱 HarmonySpace5：首搭 AI 语音大模型、MoLA 架构首搭上车、五大 Agent 智能体

行业首创・AI 云舒座椅：66 颗高精度传感器、22 向电动零重力调节、26 点大师级按摩、12 层云感科技

6 座 / 5 座 / 4 座灵活切换

HUAWEI XPIXEL 智慧投影大灯

鲲鹏展翼踏板及光毯

行业唯一双盾防撞加固车门：2200MPa 热成型防撞梁、侧碰防护力提升 30%

800V 高压平台 + 5C 超快充：65kWh 大电池、CLTC 纯电续航 350km、CLTC 综合续航 1400km+

外观颜色：鎏金紫、玄墨金、赤霞紫、远山蓝、玄英黑、宸星灰、香槟金、杜若白；内饰颜色：玄红、暖棕、云米

第二十四届广州国际汽车展览会专题

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