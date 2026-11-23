IT之家 11 月 23 日消息，此前爆料显示，华为 Pura X View 阔直板手机上市 66 天，激活销量突破 100 万台。
长期关注国内手机市场份额的数码博主 @RD观测 今日曝光了该机具体销量数据，截至 2026 年第 45 周（11 月 2 日-11 月 8 日），华为 Pura X View 阔直板手机销量约 106.12 万台，周增近十万台。
据IT之家此前报道，华为 Pura X View 一度长期处于缺货状态，部分第三方平台的现货需要加价购买。博主 @数码闲聊站 曾透露，该机为今年势头最猛的国产旗舰，实销均价 7000 元左右，其中约 30％用户来自苹果用户。
作为参考，华为 Pura X View 于 9 月 9 日开启首销，搭载麒麟 9030S 处理器，售价 5999 元起。该机还配备一块 6.39 英寸 2232×1320 分辨率屏幕（比例 16:9.5），支持 120Hz 刷新率、2160Hz 高频 PWM 调光及 6500nits 局部峰值亮度，四等边黑边宽度均为 1.05mm，屏占比达 96.1%。
延伸阅读
华为 Pura X View 于 2026 年 9 月 7 日在“HarmonyOS 7 | HUAWEI Mate XT 2 及全场景新品发布会”上正式发布，8 月 20 日 18:08 起在线上启动无订金预约，8 月 28 日开启线上线下 200 元预订，9 月 9 日 10:08 正式开售。
作为华为首款阔直板手机，Pura X View 延续了阔家族“为内容而生”的定位。华为于 2024 年以 Pura X 开创阔折叠品类，此后陆续推出小阔折与大阔折机型，Pura X View 则将阔型屏从折叠形态延伸至直板形态。其 16:9.5 比例的阔型屏显示面积达 11427mm²，机身背面采用立体光栅玻璃与跑道环形 deco 设计。
详细规格方面，该机机身长 144.1mm、宽 87.0mm、厚 6.68mm，重约 201g（含电池）；内置 7000mAh 电池（额定容量 6815mAh）；后置 2 亿像素超聚光主摄、800 万像素超广角微距摄像头、5000 万像素潜望式长焦摄像头（支持 3.7 倍光学变焦）以及第二代红枫原色摄像头；屏幕覆盖昆仑玻璃、支持 300Hz 触控采样率，运行 HarmonyOS 7.0 系统，并配备 6400mm² VC 均热板。
售价方面，该机提供 12GB+256GB（5999 元）、12GB+512GB（6999 元）、12GB+1TB（8499 元）三个版本，并同步推出定价 129 元的素皮磁吸手机壳和 469 元的笔盒式手机壳供选配。
需要注意的是，上述销量数据来自第三方旗舰 SO 统计，并非华为官方公布的销量数据。据博主 @RD观测 公布的信息，截至 2026 年第 45 周（11 月 2 日-11 月 8 日）该机累计销量约为 96.32 万台，到第 46 周（11 月 9 日-11 月 15 日）增至约 106.12 万台，一周新增约 9.8 万台。