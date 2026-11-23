IT之家 11 月 23 日消息，此前爆料显示，华为 Pura X View 阔直板手机上市 66 天，激活销量突破 100 万台。

长期关注国内手机市场份额的数码博主 @RD观测 今日曝光了该机具体销量数据，截至 2026 年第 45 周（11 月 2 日-11 月 8 日），华为 Pura X View 阔直板手机销量约 106.12 万台，周增近十万台。

据IT之家此前报道，华为 Pura X View 一度长期处于缺货状态，部分第三方平台的现货需要加价购买。博主 @数码闲聊站 曾透露，该机为今年势头最猛的国产旗舰，实销均价 7000 元左右，其中约 30％用户来自苹果用户。

作为参考，华为 Pura X View 于 9 月 9 日开启首销，搭载麒麟 9030S 处理器，售价 5999 元起。该机还配备一块 6.39 英寸 2232×1320 分辨率屏幕（比例 16:9.5），支持 120Hz 刷新率、2160Hz 高频 PWM 调光及 6500nits 局部峰值亮度，四等边黑边宽度均为 1.05mm，屏占比达 96.1%。