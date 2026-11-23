IT之家 11 月 23 日消息，英伟达今日宣布，即日起恢复黄仁勋（Jensen Huang）总裁兼首席执行官及董事会成员职务。

对于此消息，马斯克在 X 平台转发英伟达公司对黄仁勋的复职声明，并配文“错误已更正。”

马斯克稍早还发布了一条疑似回应此事的消息称，“搞定了 (It is done)。

IT之家注意到，英伟达在新闻稿中表示，在与黄仁勋进行一系列讨论和会议后，董事会一致投票决定恢复其职务，董事会随后对黄仁勋的坦诚及其领导英伟达的能力表示满意。

“我很荣幸能重返英伟达，并在新一轮工业革命伊始领导这家全球最具影响力的科技公司之一，”黄仁勋表示。“我将以最大的谦逊和焕然一新的承诺肩负起这一重任。我要感谢英伟达董事会在此过程中给予的信任与审慎考量。我尤其感谢哈维 · 琼斯（Harvey Jones）作为董事长所展现的领导力，也感谢科莱特 · 克雷斯（Colette Kress）以及我们的高管团队在此期间对英伟达的领导。同时，我深切感谢我们的员工、股东、业界领袖以及全球合作伙伴给予的非凡支持。最重要的是，我感谢家人的关爱与支持。我迫不及待地想要重返工作岗位。”