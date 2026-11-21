IT之家 11 月 21 日消息，据《商业内幕》，现年 43 岁、曾与黄仁勋共事三年半的前英伟达 AI 应用软件产品管理总监贾马尔，讲述了自己近距离观察黄仁勋及与其共事的经历。

IT之家附上全文大意如下：

在英伟达，黄仁勋与员工保持密切接触

我 2022 年加入英伟达，一直工作到 2025 年下半年，担任 AI 应用软件产品管理总监，办公室位于总部的 Endeavor 大楼，与黄仁勋办公室共处一地。 入职第一天，我穿过公司主楼时，突然看见黄仁勋独自从走廊里走出来。我忍不住上前向他问好。他马上停下脚步，热情地回应了我，我们当场聊了三四十秒。 此前我在博通工作了四年，却从未有过这样偶遇 CEO 的经历。黄仁勋表现出的亲和力和谦逊让我印象深刻，那是一次很好的初次接触。 只要他没有出差，我基本每隔三四天就能在办公室走廊里见到他一次。他是否出差也很容易判断：如果他不在办公室，门外等着与他见面的人就不会那么多。 根据工作内容的不同，我每隔四到六周会参加一次与黄仁勋面对面的集体会议。我从未见过他单独与员工进行一对一会谈。他更倾向于让七人、十人甚至更多人一起开会，确保所有人在同一时间获得完全一致的信息。

“Top 5 Things”邮件让公司信息保持透明

英伟达有一条不成文的规定：参加黄仁勋的会议之前，最好先把自己的“Top 5 Things”（T5T）邮件发出去。 T5T 是一种简单直接的工作汇报机制。每位员工每周或每月都要向黄仁勋及其管理团队发送邮件，列出自己负责的五项重点工作、目前遇到的障碍，以及需要哪些帮助。 黄仁勋不会依靠传统管理层级层层过滤信息，而是通过阅读数千封 T5T 邮件，直接、实时地了解公司的实际情况。无论你是初级工程师还是高级总监，都有机会让自己的声音和技术见解直达最高管理层。这也让整个组织保持信息透明，确保所有人目标一致、步调协调。 我经常看到黄仁勋亲自回复员工的 T5T 邮件。当然，并不是每封邮件都会得到回复，但员工都会发送邮件，并将他抄送在内。 我记得有一次会议上，有人提出一个问题，黄仁勋随即暂停会议，问道：“你在‘Top 5 Things’邮件里写过这个问题吗？”在场的人立刻纷纷低头查看自己的笔记本电脑。 这让我意识到，T5T 绝不是走形式的工作汇报。黄仁勋希望员工主动汇报手头的工作和遇到的问题，让能够解决问题的人参与进来。 通过 T5T，公司实现了自下而上的信息互通。

黄仁勋亲自把关每一个细节

筹备 GTC（英伟达旗舰 AI 大会）时，最能体现黄仁勋对工作的投入，以及他对自己所擅长领域的热爱。我们会专门开会，确定哪些演示项目能够在 GTC 上展示。 黄仁勋和团队对演示效果近乎苛求，力求每个环节都做到完美。他不满足于只看幻灯片，还会亲自走遍演示区，逐一检查每个展台，不断追问：“为什么要这样设计？这个东西具体在做什么？” 我记得有一次，他在一个演示展台前停留了将近 30 分钟，亲自给团队提出具体改进意见，指导他们如何进一步提升演示效果。团队按照他的建议修改后，再次展示时效果明显更好。 没有任何演示项目能够绕过他的技术标准。只有达到他个人对技术完美的要求，才有资格登上舞台。 我从黄仁勋身上学到的重要经验之一，是尽可能减少管理层与一线实际情况之间的信息隔阂。他能够直接与工程师和产品开发人员交流，不让中层管理者过滤、扭曲实际情况。看到他如此有效地做到这一点，我也学会了贴近产品本身的问题，以及客户在使用过程中遇到的实际障碍。

他也有温暖的一面

除了工作中表现出的强烈投入，黄仁勋还有鲜为外界所知的温暖和人情味，而这一面很少出现在新闻报道中。 2024 年初，我女儿出生后，给黄仁勋发了一封简短邮件报喜。我本以为他工作繁忙，未必有时间留意，没想到他在五分钟内就回复了我，向我表示祝贺。 几天后，也可能是一周后，我正在开会，他的行政助理突然走进会议室，当着所有人的面叫了我的名字。随后，她带我来到黄仁勋的办公室。那里有一个他特意为我刚出生的女儿准备的精美礼盒。 我和妻子打开礼盒，发现里面有一张黄仁勋留下的卡片，上面写着：“谢赫拉姆，恭喜你喜得千金。祝妈妈和宝宝一切安好。” 我想，那张卡片确实是他亲笔写的，也有他的签名。礼盒里还有印有英伟达标志、送给女儿的衣服和袜子。

我从没听过有人抱怨黄仁勋

过去一周，关于黄仁勋的新闻很多。但如果只谈我在英伟达近三年半的亲身经历，我从未听任何人抱怨过他。 由于工作职责的关系，我需要与公司各个部门的人打交道，硬件和软件团队都有接触。在我看来，普通员工普遍都很敬重黄仁勋，因为他把全部精力投入英伟达的发展，也一直关心自己的员工。说实话，黄仁勋就是英伟达。 我从未亲眼见过他对员工大喊大叫或情绪失控。 别人可以有自己的看法，想说什么都可以。但至少在我的经历中，与黄仁勋共事一直是非常正面、非常专业的体验。 看着过去几周发生的一系列事件，我个人直觉认为黄仁勋最终会回来。他担任 CEO 已经 33 年，英伟达能走到今天，离不开黄仁勋。

虽然离开了英伟达，但我从黄仁勋身上学到了很多