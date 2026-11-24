IT之家 11 月 24 日消息，据《首尔经济日报》今日报道，三星电子计划将位于中国陕西西安的半导体工厂打造成面向人工智能（AI）数据中心企业级固态硬盘（eSSD）的核心生产基地，重点扩大第九代垂直 NAND 闪存（V9）产能。

截至今年第二季度，三星西安一厂（X1）和二厂（X2）的晶圆月投入能力均为 5 万片，合计达到 10 万片（IT之家注：单位为 300mm 晶圆）。这相当于三星平泽四座工厂月产能总和（20 万片）的一半。三星两地 NAND 工厂的晶圆月产能合计约为 30 万片，其中西安工厂占比约 33%。

消息人士称，三星计划升级 X2 洁净室内的电镀工艺设备，并将生产线调整为以最新第九代垂直 NAND（V9）工艺为主。除了在 X2 新增一条月产能约 2 万片的生产线外，三星还打算将现有 V6 产线的约 20% 至 30% 转用于 V9 生产。

完成调整后，V9 月产能预计达到 5 万至 6 万片。相关设备预计于 2027 年 2 月左右进场，扩产改造计划于同年 11 月完成。

官方资料显示，V9 NAND 采用 286 层垂直堆叠结构，相比第八代产品增加了 50 层。以每个存储单元可存储 3 bit 数据的三层单元（TLC）产品为例，在相同芯片面积下，V9 的数据存储容量较上一代提高约 50%，芯片最高数据输入输出速度达到 3.2Gbps，提升约 33%。

三星已将 V9 工艺应用于面向 AI 数据中心的 eSSD 产品 PM1763，并于今年 7 月宣布该产品进入量产。随着 AI 数据中心对高容量、高速存储设备的需求增长，企业级 SSD 正成为 NAND 闪存市场的重要需求来源。

市场研究机构 TrendForce 预计，以存储容量计算，eSSD 所用 NAND 的需求今年将增长 84%，明年增长 55%。相比之下，明年 PC SSD 和智能手机所用 NAND 的需求预计分别下降 12% 和 1%。TrendForce 预计，eSSD 在 NAND 总需求中的占比将从今年的 45% 提高至明年的 57%。

路透社今年 10 月 21 日也曾报道称，三星正在推进西安工厂向 286 层 NAND 工艺转换，并表示相关工作旨在满足全球客户需求，不涉及扩大产能或建设新厂房。

良率提升也是三星推进新工艺转换的因素之一。三星部分第九代 NAND 产品的良率已达到 90% 出头，高于上一代约 80% 至 85% 的水平，提升约 10 个百分点。

市场份额方面，三星电子今年第二季度在全球 eSSD 市场的营收份额为 35.1%，排名第二的 SK 海力士为 21.1%。西安一厂目前具备第八代 NAND 生产基础，随着二厂增加第九代 NAND 产量，三星面向服务器 SSD 市场的供应能力有望进一步提升。

业内人士表示，西安工厂承担三星整体 NAND 产能约三分之一。提高该基地高性能产品的生产比重，有助于三星巩固其在企业级 SSD 市场的地位。