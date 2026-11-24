IT之家 11 月 24 日消息，游戏媒体 IGN 昨日（11 月 23 日）发布博文，报道称 Clover Press 推出的《漫威桃桃子艺术画册》（The Marvel Art of Peach Momoko，暂译）已在 Kickstarter 开启众筹。

画册集中展示艺术家桃桃子笔下的漫威世界，IGN 同步公开了两款可选配套海报，主角分别为夜魔侠和劳拉 · 金妮（Laura Kinney）版金刚狼。

“劳拉版金刚狼”指的是劳拉 · 金尼（Laura Kinney），代号 X-23。她是一个独立角色，由研究机构利用金刚狼的 DNA 创造，起初被培养成杀手，后来摆脱控制，成为英雄，并继承了“金刚狼”的名号。

IT之家查询公开资料，桃桃子（Peach Momoko）是日本出生的漫画家，其艺术生涯起步于为《Girls and Corpses》杂志工作，自 2020 年起专门为漫威工作，2024 年 3 月推出《终极 X 战警》系列，其鲜明特色是融合水彩绘画与日式漫画美学。

新书采用精装形式，共 200 页，尺寸为 9×12 英寸，约合 22.9×30.5 厘米。众筹项目还提供多种可选周边，包括上述海报、11×17 英寸艺术印刷品套装、贴纸、拼图和签名版画册。

Clover Press 出版人汉克 · 卡纳尔兹表示，桃桃子的水彩表现与构图让她的作品在漫画领域独具辨识度，出版社很高兴将其作品纳入旗下图书与艺术印刷品系列。

参考

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