IT之家 11 月 24 日消息，据科技媒体 Windows Latest 今天报道，微软如今希望解决 Win11 系统驱动碎片化的问题，通过自研驱动替换更多第三方驱动。

IT之家从原报道获悉，Windows 系统本身已经包含一系列驱动程序 Inbox Drivers，例如基本显示器驱动、NVMe 存储驱动、USB HID 设备驱动、USB 视频设备类摄像头驱动等。

微软如今在 Ignite 大会确认，正在开发更多类别硬件的驱动程序，包括打印机、音频、USB 以太网和摄像头等。

该公司表示，Windows 生态系统目前有数以万亿的活跃驱动程序，由成千上万家合作伙伴共同维护。不同厂商开发的这些驱动不仅增加了维护难度，也可能带来稳定性和安全问题。微软希望通过统一的类驱动，为兼容设备提供基础功能和统一更新渠道，同时减少 OEM 厂商重复开发和维护驱动的工作。

安全性也是此次调整的重要目标。部分驱动程序如今运行在 Windows 内核模式下，一旦出现故障，就可能导致整个操作系统崩溃。微软计划在条件允许的情况下，将更多驱动迁移至用户模式运行，并减少第三方代码在内核中的数量。

微软表示，这一调整最终将减少第三方内核代码、系统崩溃和潜在攻击入口，同时提高驱动更新维护的安全性。不过 OEM 厂商仍可为设备提供专属功能驱动，例如游戏手柄的灯光控制等，微软并不打算完全取代所有第三方驱动。