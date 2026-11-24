IT之家 11 月 24 日消息，据科技媒体 Windows Central 今天报道，消息人士透露，微软次世代 XBOX 主机最初的设计目标是取消收费联机、完整支持 PC 游戏及 Steam 商店。但随着硬件成本不断上涨和 XBOX 战略调整，这些设想能否实现存在变数。

据熟悉微软相关计划的消息人士透露，微软最初为下一代 XBOX 制定的构想相当激进。前负责人菲尔 · 斯宾塞希望，将这台主机设计成一台真正的主机 & PC 混合设备。不过斯宾塞已经退休、夏尔马接手了领导工作。

IT之家从原报道获悉，XBOX 次世代主机在去年夏天前的代号还不是 Project Helix。该产品本质上就是一台完整的游戏 PC，能够运行现有 XBOX 主机游戏。其功能类似 ROG XBOX Ally 掌机，采用手柄优先的 XBOX 风格全屏界面，允许用户进入 Windows 桌面，自由安装第三方软件和应用程序。

对 XBOX 而言，这种战略意味着必须取消付费多人联机，也就是不要求用户订阅 XGP（此前的 XBOX Live 金会员）才能进行多人游戏。真正的 PC 不可能设置多人游戏付费门槛，这一点毋庸置疑。微软在制定这项战略时，确实已将取消付费门槛纳入成本核算。

然而这种做法意味着，微软将无法通过硬件补贴降低主机售价。这款设备将会相当昂贵，其盈利几乎完全依赖用户购买设备时支付的费用，与普通 PC 或笔记本类似。更重要的是，斯宾塞构想这些东西的时候，内存危机还没有爆发。

从阿莎 · 夏尔马出任 CEO 以来的表态来看，微软对 XBOX 次世代主机的定位似乎已经有所调整。如今 XBOX 管理层的相关言论暗示，这款设备可能会更接近传统游戏主机，采用以主机体验为核心的操作界面，同时具备“运行 PC 游戏的能力”。

无论如何，微软如果真的将 Project Helix 变成一台取消联机收费、可以随便安装第三方商店的主机，那么用户肯定会优先选择 Steam。这就导致他们的盈利空间损失，也没法留住用户。微软 CEO 纳德拉也一直在强调，XBOX 必须实现“自负盈亏”，因此这些策略最终是否会面世，还是存在诸多变数。