IT之家 11 月 24 日消息，特斯拉中国宣布推出“特从容”金融方案，活动窗口为 2026 年 11 月 24 日至 12 月 31 日，消费者需在此期间完成下单并提车；方案覆盖 Model 3、Model Y 与 Model Y L 三款车型，核心结构是“低首付、五年低月供、期末 3.99 万元尾款、0 利息”。

三款车型的首付与月供分三档。其中，Model 3 后轮驱动版、长续航后轮驱动版与长续航全轮驱动版，在尾款立减 10000 元后，首付 3.99 万元起，五年月供最高约 2429 元。

Model Y 后轮驱动版、长续航后轮驱动版与长续航全轮驱动版尾款立减 4000 元，首付同为 3.99 万元起，五年月供最高约 2995 元。

尺寸更大的 Model Y L 首付门槛抬升至 5.99 万元起，五年月供最高约 3920 元，尾款同样为 3.99 万元。

以 Model 3 后轮驱动版为例，官方指导价 23.55 万元，叠加 10000 元限时尾款立减后，首付 3.99 万元、尾款 3.99 万元，剩余车款分摊至 60 个月，对应月供约 2429 元。

Model Y 后轮驱动版车价 26.35 万元，叠加 4000 元立减后，同样按首付 3.99 万元、尾款 3.99 万元计算，月供约 2995 元。Model Y L 参考车价 33.9 万元，首付 5.99 万元起，尾款 3.99 万元，月供约 3920 元。

IT之家注：“特从容”并非首次推出。特斯拉在 10 月 30 日便已推出该方案，当时活动期限截至 11 月 30 日。此次更新将窗口延长至 12 月 31 日，并将 Model Y L 纳入同一框架。

“特从容”属于带尾款的弹性金融方案（车价拆为首付、分期月供、期末尾款三段支付，尾款在第五年末一次性结清，期间不产生利息），与特斯拉常规的 5 年 0 息方案并不相同。

常规 5 年 0 息无期末尾款，但月供更高：Model 3 首付 3.99 万元起，月供最高约 3094 元；Model Y 月供最高约 3660 元；Model Y L 月供最高约 4585 元。“特从容”的 0 利息以第五年末支付 3.99 万元尾款为条件，降低了月供压力。

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