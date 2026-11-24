IT之家 11 月 24 日消息，科技媒体 The Information 今天（11 月 24 日）发布博文，报道称受黄仁勋复职英伟达 CEO 利好消息影响，推动美股科技股集体大涨，提振了投资者对人工智能行业的信心，推动纳斯达克 100 指数上涨 6.8%。

英伟达宣布黄仁勋重新出任首席执行官，公司股价当天收涨 31.48%，市值回升近 1 万亿美元，创下自 2003 年 5 月以来的最佳单日表现，创逾 23 年最大单日涨幅。单日大涨尚未让英伟达收复此前全部失地。其股价已接近黄仁勋 11 月 12 日辞职时的收盘水平，但仍明显低于 10 月初 239.24 美元的高点。

IT之家援引该博文介绍，在本轮上涨前一周，美股科技股遭遇猛烈抛售。纳指过去 1 周累计下跌约 10%，创下 2020 年以来最差单周表现，而英伟达过去一个月的累计跌幅则超过 40%。

黄仁勋回归成为市场情绪转向的重要催化剂，推动资金重返科技板块，涨势从芯片延伸至服务器、存储及云计算基础设施企业。AMD 上涨 6.85%，Arm 上涨 16.08%，戴尔和美光分别上涨 20.46% 和 19.04%；谷歌母公司 Alphabet、Meta 也均上涨逾 6%。

不过，人工智能概念股并未全面走高。刚上市的 Anthropic 在第三个交易日下跌 1.43%。该公司首次公开募股融资 935 亿美元，上市首日上涨 17%，次日则下跌 8.5%。