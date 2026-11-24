IT之家 11 月 24 日消息，科技媒体 Wccftech 今天（11 月 24 日）发布博文，报道称英伟达创始人黄仁勋重返公司总部，在面向员工的简短讲话中，为了活跃现场气氛，调侃表示这是自己重新上班的第一天，目前还没有电脑，希望 IT 部门配发的新设备是一台 RTX Spark。

IT之家翻译黄仁勋的简短发言内容如下：

我希望它是 RTX Spark。

我没有电脑，所以 IT 部门会给我配一台新电脑。

这是我重新上班的第一天。

RTX Spark 是英伟达面向个人电脑推出的计算平台，结合 Grace CPU、Blackwell RTX GPU 和运行 AI 所需的软件生态，用于轻薄 Windows 笔记本和小型台式机。

延伸阅读

黄仁勋此番离任始于 2026 年 11 月 8 日。英伟达董事会当天发表声明称，鉴于近期有报道指其成为外国情报行动的目标，将成立由独立董事组成的委员会，并在外部独立律师协助下展开调查。

11 月 12 日，英伟达宣布黄仁勋辞去总裁、首席执行官及董事会成员职务，即刻生效；执行副总裁兼首席财务官科莱特 · 克雷斯（Colette Kress）出任临时首席执行官，董事会同时启动新任 CEO 遴选程序。董事会还任命 Harvey C. Jones 为公司首任董事会主席，他此前曾担任新思科技首席执行官及执行董事长。克雷斯于 2013 年 9 月加入英伟达，此前曾在思科和微软从事财务相关工作。

据IT之家此前报道，黄仁勋在承认婚外情、并向家人和员工公开道歉后辞去职务，结束了在这家由他于 1993 年参与创立、并掌舵 33 年的公司的 CEO 任期。

离任期间，一项呼吁其复职的网络请愿已获得约 18 万个签名，特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克、OpenAI CEO 萨姆 · 奥尔特曼、微软 CEO 萨提亚 · 纳德拉等科技界人士先后表态支持；美国总统特朗普 11 月 16 日也表示，对其回归持开放态度。

11 月 23 日，英伟达董事会一致投票决定恢复黄仁勋的总裁、首席执行官及董事会成员职务，称在决策过程中听取了美国政府高层意见，并确信其复职不构成国家安全风险。同日，英伟达官网更新了黄仁勋的个人简介，将其身份改为“创始人、总裁兼首席执行官”。

RTX Spark 是英伟达在 2026 年 10 月 16 日随首批笔记本推向市场的平台，首发厂商包括华硕、戴尔、联想、微软和微星；11 月 18 日，华硕、机械革命和微星的紧凑型桌面主机也正式开售，宏碁、戴尔、技嘉、惠普及微软 Surface RTX Spark Dev Box 等产品陆续推出。

按官方规格，RTX Spark 搭载最高 20 核 Grace CPU、最高 6144 个 CUDA 核心的 Blackwell RTX GPU 以及最高 128GB 统一内存，可提供最高 1 Petaflop 的 FP4 AI 性能，其中 CPU 部分由联发科与英伟达合作设计。以已上市机型为例，华硕 ProArt 创 14 起售价 18999 元，联想 YOGA Pro 15 起售价 29999 元，微软 Surface Laptop Ultra 起售价 21988 元；迷你主机华硕 ProArt GR1X 售价 34999 元起。