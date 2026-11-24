IT之家 11 月 24 日消息，据《读佳》今日报道，豆包 App 正灰度测试“豆包购物”，并配有一级功能入口，目前部分用户可见该功能。

从报道中晒出的截图可以看到，豆包购物独立放置在侧边菜单栏，和新对话、定时任务、插件技能并列，点击进入后是抖音电商提供的类小程序页面，相当于一个小型的抖音商城。

豆包购物底层复用抖音电商完整履约体系，可支持实物、餐饮团购、演出票务交易，覆盖结算、退款、售后核销全链路。

授权页面显示，这套购物链路依托抖音电商，页面标注来源为抖音电商。

据 36 氪今年 6 月报道，知情人士透露，豆包计划三季度进一步结合电商功能更新完善付费场景，并通过补贴为抖音商城进行引流，四季度进入运行期。这些动作，皆是为了面向 2027 年及更长期的商业化回报做准备。

IT之家注意到，豆包官方今天宣布“小豆”正式开启公测，采用邀请制开放。用户凭邀请码即可开启体验，并获赠一定量免费额度。

小豆是豆包旗下的 AI 个人助理产品，采用对话式交互方式，在用户明确指令与授权范围内，协助你高效处理日常事务。官方宣称它是“一个懂你，还能主动帮你办事的豆包”。未来，小豆上的能力与体验也将逐步在豆包 App 上线。