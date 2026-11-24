IT之家 11 月 24 日消息，湖南消防救援总队官网 11 月 22 日公布了《衡阳市祁东县和丰大厦“5·24”较大火灾事故调查报告》。

2026 年 5 月 24 日 0 时 43 分许，衡阳市祁东县洪桥街道县正东路 419 号和丰大厦发生火灾，造成 5 人死亡、1 人受伤。

调查组认定，这是一起违规改装的电动自行车在充电过程中因锂电池热失控引发的较大火灾事故。事故直接经济损失 309.7 万元，其中直接财产损失 102.3 万元。

通报显示，起火点位于大厦南侧一层 5 号门面外的两轮电动自行车停放处。涉事车主邹某和先后两次对该车进行违规改装：2025 年 10 月将原车铅酸电池更换为 72V110Ah 三元锂电池，因电池尺寸超出原车电池仓，拆分为两组分装于电池仓与储物箱内。

2026 年 3 月该车曾在充电时发生火灾，烧损 4 个锂电池包，邹某和随后又在保留受损锂电池的基础上加装 2 块铅酸电池，且全程未安装锂电池保护板。锂电池保护板（IT之家注：BMS，负责监控电芯电压与温度、在异常时切断充放电回路的安全装置）缺失，使电芯在过充或局部过热时失去最后的阻断环节，铅酸与锂电混用则进一步加剧了电气系统的不确定性。

5 月 23 日 22 时 39 分许，邹某和将两轮电动自行车与三轮电动车并排停放在和丰家电超市挑檐下充电。

次日 0 时 43 分，两轮车冒出大量白烟，受三轮车阻挡，热量集中于挑檐及卷帘门区域，迅速烧穿卷帘顶部广告招牌向建筑内蔓延。

宾馆前台人员陈某亚于 0 时 44 分出门查看后离开，路人于 0 时 45 分报警。1 时 12 分许，三层东侧窗户开始冒火，建筑形成立体燃烧。首批消防救援力量于 0 时 51 分到场，4 时许明火被扑灭，搜救于 7 时 40 分结束。

调查报告将火势蔓延与伤亡扩大的原因归结为多个相互叠加的缺陷。建筑南侧广告牌与外墙之间形成空腔，二层窗槛墙缺失，火势沿空腔向上引燃扩建平台的可燃物。东侧楼梯间三层以下隔墙被拆除，形成敞开楼梯间；西侧楼梯间常闭式防火门未关闭，且顶部贯通屋面，高温烟气在“烟囱效应”下加速向宾馆区域扩散。同时，该建筑未设置自动喷水灭火系统，火灾前室内消火栓管网无水，火灾自动报警系统处于停用状态。5 名遇难者均为四至七层星光华天宾馆住客，其中 4 人死于吸入有毒有害气体，1 人逃生时跳楼高坠身亡。

责任认定方面，和丰家电超市与星光华天宾馆存在经营仓储混用、擅自设置夹层、拆除二层南面窗槛墙向外扩建并设置广告牌等破坏防火分隔的行为，且未组织员工消防安全培训与疏散演练。邹某和、刘某湘、周某保因涉嫌刑事犯罪已被采取刑事强制措施，宾馆前台人员陈某亚被行政拘留 10 日。8 个单位、19 名责任人的履职问题线索已移交纪委监委处理，事故调查组建议祁东县市场监管局、祁东县水务集团有限公司向祁东县委、县政府作出书面检查，祁东县委、县政府向衡阳市委、市政府作出书面检查。

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