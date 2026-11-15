部分电动自行车 3C 认证卡壳，消费者购车后上牌遇阻

IT之家 11 月 15 日消息，据中央广播电视总台中国之声今日报道，多地消费者购买的电动自行车因对应 3C 认证证书被暂停，无法办理上牌登记，涉及九号、雅迪、爱玛、新日等品牌的部分车型。

广州的温女士 10 月 21 日购入一辆九号电动自行车，店方承诺可以上牌，合格证 10 月 23 日审核通过。因号源紧张，她最早只能约到 11 月 6 日，取消预约重新核验时才发现证书已被暂停。门店称该品牌一批车型的合格证均被暂停，预计 11 月中旬或月底恢复，届时仍不行可退车，但未必全额退款。

刘女士 9 月末购车，10 月末到办理点被告知证书已停，门店与九号客服均让其等待，商家随后以车辆已激活为由拒绝退车。武汉的陈先生称，当地约 9 月 29 日起暂停相关证书，涉及爱玛、新日、雅迪的多款型号。

广州警邮合作网点工作人员表示，3C 认证数据由国家认监委统一推送，车管部门只负责接收核验，无权修改或恢复认证状态，证书问题需联系经销商、生产厂家核实，或向市场监管部门反映。

三家品牌客服均未给出明确时间表：九号称证书正在审核，没有审核完成的具体日期；雅迪称系当地政策临时调整，恢复时间暂未明确，市场端也正在积极对接当中；爱玛称恢复时间取决于主管部门审核进度。

IT之家注意到，11 月 1 日起电动自行车 3C 认证新规正式实施，新规落实“一车一池一充一码”全链条溯源管理。

据《中国市场监管报》10 月 16 日报道，市场监管总局在新规实施前对全国 201 家电动自行车生产企业开展全覆盖工厂检查，发现部分企业随意更换关键零部件、生产过程管控不严、例行检验流于形式，甚至预留解除限速的篡改空间，已督促认证机构依法撤销或暂停相关证书。

据央视新闻 10 月 23 日报道，今年以来认证机构已累计撤销 CCC 认证证书 5.08 万张。新版规则同时强化防篡改设计并收紧证后监管，量产车与认证样品不一致即可暂停或撤销对应车型证书。

有业内人士向中国之声表示，车企整改与证书暂停存在滞后性，经销商难以及时掌握后台认证变动，仍在合规售卖存量车辆，跨部门信息未实时互通也使监管难以前置预判。北京大学政府管理学院教授马亮认为，加强认证与安全监管很有必要，但生产、销售、认证、登记涉及多个主体，应推动监管数据跨地区、跨部门共享，将购车、认证核验与登记服务衔接起来。