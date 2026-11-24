IT之家 11 月 24 日消息，据路透社报道，德国大众汽车将于周二与实力强大的工会代表展开新一轮薪资谈判。此前，围绕大众计划进一步裁员、削减成本的重组方案，德国汽车工人已发起抗议，并威胁举行罢工。

来自中国车企日益激烈的竞争、每年数十亿欧元的关税成本，以及快速推进的技术变革，正给全球第二大汽车制造商带来巨大压力，迫使其全面调整全球业务。目前，大众计划裁减约 10 万个工作岗位。

IT之家注意到，德国本土工厂已成为此次重组的焦点。大众计划最早于 2030 年代初关闭旗下四家工厂，并已告知集团在德国的 12 万名员工，德国本土的生产成本已经过高。

首轮谈判将在德国北部城市埃姆登举行。这里拥有大众一家正面临关闭风险的工厂。预计数百名员工将在谈判前举行示威活动，随后，德国金属工业工会（IG Metall）和大众工人委员会的代表将与大众管理层展开会谈。

大众希望冻结德国员工 2027 年和 2028 年的工资，同时削减多项员工福利。此外，公司还希望工会在此前经过艰苦谈判才争取到的每周 35 小时工作制上作出让步，允许公司在有需要时安排员工延长工作时间，但不额外增加薪酬。

德国汽车制造业的竞争力问题正引发激烈争论，整个行业已经出现罢工行动。

大众工会表示，公司的新一轮重组计划违反了双方于 2024 年底达成的一项重要重组协议。如果双方无法解决分歧，大众员工最早可能从 2027 年 1 月 1 日起举行罢工。

根据此前协议，大众承诺提供一定的就业和投资保障，作为交换，工会同意公司裁减 3.5 万个工作岗位。

然而，自协议达成以来，大众在中国市场的销量进一步下滑。此前，中国市场的强劲表现一直是大众抵消德国高昂生产成本的重要支撑。与此同时，大众核心业务的营业利润率预计今年将不超过 1%，远低于 2024 年双方首次达成重组协议时的 5.9%。