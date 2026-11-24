IT之家 11 月 24 日消息，据杭州临安通报，近期杭州市临安区检察院办理了一起危险驾驶案件，车主毛某在醉酒后开启辅助驾驶，因主驾睡得难受爬到后排呼呼大睡，车辆触发保护机制停车，路人发现异常报警，男子被判处拘役。

毛某表示，自己原本打算先把车从地下车库开到地面，再叫代驾接手。但驶出地库后，他并未联系代驾，而是设置好回家路线并开启辅助驾驶功能，车辆随即沿路线自动向前行驶。

开出不久，毛某越来越困。因在主驾驶位睡得难受，他迷迷糊糊爬到后排，躺下呼呼大睡。车子开出五六公里后，系统因持续接收不到驾驶员接管信号触发保护机制，缓缓停靠在右侧行车道，警报声随之响起。附近群众发现异常后，连忙拨打报警电话。经司法鉴定，毛某血液乙醇含量为 169mg/100ml，达到醉酒驾驶标准。

检察机关经审查认定，被告人毛某某醉酒后在道路上驾驶机动车，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第（二）项，应当以危险驾驶罪追究其刑事责任。11 月 11 日，临安区人民检察院以涉嫌危险驾驶罪对毛某依法提起公诉。11 月 23 日，临安区人民法院以危险驾驶罪，判处毛某拘役并处罚金。

检察官提醒，饮酒后不得驾驶机动车，这既是法律红线，也是安全底线。毛某醉酒后启动车辆上路，本身已违反法律规定，其行为并非只是开启辅助驾驶后疏于接管，而是将自己和路上其他人的生命安全置于危险之中。智能驾驶技术客观上提升了驾驶便利性，但驾驶人员不能因此降低安全意识。广大驾驶员应严守交通法规，切勿心存侥幸、以身试法。