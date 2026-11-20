特斯拉辅助驾驶系统（TAD）获得意大利运行许可，成为继此前 11 个欧盟国家之后，又一个获准使用该系统的市场。

当地时间 11 月 20 日，意大利交通部向特斯拉辅助驾驶系统颁发临时型式认证。交通部长马泰奥 · 萨尔维尼在 X 上宣布这一消息，称此举是朝着创新、科技和未来出行迈出的又一步，同时始终将公共安全放在首位。

意大利交通部在全面评估技术可行性后作出批准决定。意大利由此成为欧洲第 12 个放行该系统的国家，也是欧盟主要汽车市场中首个批准该系统的国家。

特斯拉辅助驾驶系统此前名为 FSD（监督版），近期将在意大利通过 OTA 升级推送，订阅价格为每月 99 欧元。

意大利的批准比此前其他国家的放行更具分量。今年 4 月，特斯拉辅助驾驶系统首次获得荷兰车辆管理局的临时型式认证，随后又陆续获得立陶宛、丹麦、比利时、克罗地亚和芬兰等国批准，但这些国家大多规模较小。

意大利则不同。作为欧盟人口第三大国，意大利与德国、法国和西班牙同属欧盟传统四大主要国家。意大利城市道路密集、交通环境复杂，对辅助驾驶系统的实际表现考验也比此前许多获批市场更加严苛。

此次批准之前，马斯克曾在 10 月下旬与萨尔维尼交谈，后者随后公开支持欧盟尽快批准该系统在整个欧盟范围内使用。

按照欧盟的特定多数表决规则，统一批准需要至少 15 个成员国支持，且支持国家的人口合计须占欧盟总人口的 65% 以上。