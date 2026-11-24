IT之家 11 月 24 日消息，外媒 Android Authority 今天（24 日）公布的最新发现显示，谷歌或在准备一种全新方案，让用户自己设计 Gemini 的声音。
此次发现的新代码字符串显示，Gemini 的语音选择菜单或新增一个名为“创建语音”的选项。相比于从谷歌提供的预设语音中挑选，这项功能为用户直接用文字描述自己想要的声音创造了可能。
若没有明确想法，还可以点击“Surprise me”（给我惊喜），让系统帮忙生成一个选择。
这项功能暂时无法启用，不过从此次曝光的代码字符串中，已经能看出一些端倪。其中一条明确提示用户：“描述 Gemini 应该听起来是什么样子。”
代码
<string name="assistant_robin_mc_voice_selection_create_voice_button">Create a voice</string> <string name="assistant_robin_mc_voice_selection_create_voice_close_a11y">Close</string> <string name="assistant_robin_mc_voice_selection_create_voice_sheet_title">Create a voice</string> <string name="assistant_robin_mc_voice_selection_input_placeholder">Describe how Gemini should sound</string> <string name="assistant_robin_mc_voice_selection_send_a11y">Send</string> <string name="assistant_robin_mc_voice_selection_surprise_me">Surprise me</string>
举个例子，你可以输入：“我想要一种温暖、低沉的声音，带苏格兰口音，语速慢一些，听起来开朗，但不要热情过头。”Gemini 便可以根据描述生成符合喜好的声音，用户不必再需要试听十几种预设语音，最后勉强从中选出一个。
谷歌今年 9 月推出了 Gemini 3.8 Flash TTS 文本转语音模型。IT之家从报道中获悉，该模型则为这种设想提供了技术基础。
通过该模型，开发者能够通过文字描述，为 100 多种语言和方言生成全新语音。谷歌还提供了 Voice Remixing 功能，开发者可以通过提示词修改现有语音的音高、口音、语速等特征。