IT之家 11 月 20 日消息，当地时间 11 月 19 日，谷歌宣布为 macOS 版 Gemini 应用推出全新的“电脑操控”（Computer Use）功能，允许 AI 直接操作 Mac 上的桌面应用、访问本地文件及浏览网页，独立完成多步骤任务（IT之家注：该功能目前面向美国地区的英语用户逐步开放）。

根据谷歌官方介绍，用户只需通过自然语言描述任务，Gemini 就能在不同应用之间切换，执行点击、输入文字、填写表单及操作菜单等任务。

谷歌列举的应用场景包括批量处理照片、从本地 PDF 文件提取信息并填写在线表单、根据实时数据制作演示文稿，以及整理商品信息并在二手交易平台上架销售等。

在具体运行方式上，Gemini 会在独立的后台窗口中执行任务，不会占用用户当前的主屏幕和鼠标光标。聊天界面内还会显示实时操作预览，用户可以随时查看 AI 的执行过程，并暂停或停止任务。对于关键操作，Gemini 还会要求用户事先确认。

权限管理方面，用户可以自行选择允许 Gemini 访问的应用程序，而不是直接向 AI 开放整个电脑的操作权限。

谷歌表示，该功能需要搭载 Apple Silicon 芯片、运行 macOS Sequoia 15.0 或更新版本的 Mac，同时要求用户年满 18 岁并使用符合条件的个人 Google 账号及 Google AI Plus、Pro 或 Ultra 订阅。

谷歌推出这项功能的时间，恰逢苹果着手调整 macOS 的应用权限管理机制。

据苹果 11 月 16 日发布的开发者公告，macOS 27.3 Beta 2 已引入针对设备控制、数据访问和完全磁盘访问权限（Full Disk Access）的调整。新系统将原有的设备控制与数据访问设置拆分为不同权限选项，允许用户指定应用可以控制的具体程序或访问的文件夹，并提供每次请求权限时都需要用户确认的选项。

苹果还将增加透明度提示，当某个应用通过相关权限控制其他应用时，系统会在菜单栏显示提示标识。苹果表示，授予应用完全磁盘访问权限可能使 Mac 上的各类数据面临风险，因此希望通过更细致的权限设置，让用户清楚了解应用能够访问和控制的内容。

据 The Verge 报道，苹果此次调整与 AI 智能体日益普及所带来的安全风险有关。不过，苹果的相关权限调整早于谷歌此次发布 Gemini 电脑操控功能，并非针对这款应用临时作出的回应。