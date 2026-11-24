IT之家 11 月 24 日消息，2022 年，现代汽车推出了 N Vision 74 概念车，曾凭借惊艳的设计震撼业界。该车致敬了 1974 年由乔治亚罗设计的现代“开山鼻祖”车系之一 Pony Coupe，搭载颇具创意的氢燃料混合动力系统，充分展现出现代汽车的设计实力与技术创新能力。不仅如此，在经历多年反复权衡后，现代汽车宣布将 N Vision 74 投入量产。

然而，在洛杉矶车展接受 The Drive 采访时，现代汽车设计中心负责人罗西蒙明确表示，N Vision 74 目前已被搁置。

罗西蒙进一步透露：“我们当时确实在全力推进这个项目，甚至已经制作出了量产版油泥模型，外观和内饰设计也都做了。最终还是要看这笔商业账怎么算。如果只考虑 N Vision 74 本身的商业价值、预期销量和市场影响力，项目根本没有机会。如果把它对整个品牌形象的提升价值也考虑进去，成功的机会就会大一些。但至少目前还没有这样的结果。”

最初有消息称，现代汽车准备推出 N Vision 74 量产版时，全球产量预计最多只有 200 辆。按照原本的定位，新车将成为现代高性能车型中的旗舰、担当品牌形象代表，填补现代汽车产品阵容中缺少一款极具视觉冲击力的双门跑车的空白。

不过即便 N Vision 74“难产”，现代旗下很快就有望迎来另一款担当品牌形象的旗舰超跑：已经接近量产阶段的捷尼赛思 Magma GT 概念车。据IT之家了解，该车搭载双涡轮增压 V8 发动机，最大功率可达 811 马力，届时捷尼赛思将拥有一款足以与法拉利 296 GTB 和迈凯伦 750S 正面竞争的车型。