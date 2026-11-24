IT之家 11 月 24 日现场消息，今天下午华为在 Mate X8 及全场景新品发布会上正式推出了全新智能手表 —— 华为WATCH Air。该产品以 6.9 毫米超薄机身、高亮钛合金一体化设计以及完整的运动健康能力为核心卖点，官方将其定位为“薄，且强”的新品类智能手表，也是华为迄今为止厚度最薄的智能手表。新品售价 2499 元起，12 月 4 日 10:08 分开售。

IT之家注意到，华为WATCH Air 采用方形表盘和圆润弧面机身设计，整机厚度压缩至 6.9 毫米，重量约 27 克。相比主流厚度仍在 9 毫米左右的智能手表，新品在佩戴贴服度、腕部负担以及正装搭配方面进行了针对性优化，特别适合长时间佩戴、睡眠监测及通勤使用。

材质方面，WATCH Air 首次在华为手表上采用高亮钛合金一体化工艺，配合 TC4 钛合金材质提升机身强度，同时保留细腻、明亮的金属质感。产品提供黑、银、金三种机身配色，并规划有多种表带组合。

华为WATCH Air 配备 1.92 英寸 AMOLED 方形显示屏，四边采用 1.4 毫米极窄等宽边框，屏占比达到 86%。屏幕峰值亮度可达 3500 尼特，并支持 LTPO 2.0 自适应刷新率技术，兼顾户外强光环境下的显示清晰度与日常使用功耗。

机身右侧保留旋转表冠和多功能实体按键，在压缩厚度的同时延续华为手表熟悉的交互方式。产品预装鸿蒙 HarmonyOS 系统，可与华为手机、平板、耳机等设备联动，覆盖消息通知、健康数据同步及多设备协同等应用场景。

华为WATCH Air 健康管理能力向华为WATCH 6 系列看齐，支持一键微体检，并涵盖高尿酸风险评估、糖尿病风险评估、AI 健康洞察等功能，可用于日常健康数据采集、趋势观察和风险提醒。

运动功能方面，新品覆盖滑雪、骑行等多种运动场景，能力对标华为WATCH GT 7 Pro，可提供相应的运动记录与数据分析。对于需要在跑步、健身及户外活动中长期佩戴的用户，更薄的机身也有助于减轻运动过程中的腕部存在感。

华为WATCH Air 通过全新内部结构设计和高硅叠片异形电池提高空间利用率，在 6.9 毫米机身内实现了约 5 天的常规使用续航；支持无线快充，充电 10 分钟可使用一整天。

华为 Mate X8 及全场景新品发布会专题

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