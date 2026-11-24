IT之家 11 月 24 日消息，Ocypus 魔鬼隐翅虫旗下西格玛 C50 机箱现已在京东发售，该产品使用垂直风道设计，配备 U 型钢化玻璃面板，黑色定价 399 元，白色定价 429 元。

该机尺寸为 315mm×257mm×508mm（高），体积约为 41L，机箱正面配备了 U 型钢化玻璃面板，左右两面均为 Mesh 网孔面板，顶部、侧面、底部以及背部均配有防尘网，机箱底部提供 ARGB 灯带。I/O 方面提供 2 个 USB-C 3.0、1 个 USB-C、1 个 3.5mm 音频接口。

该机支持安装 M-ATX 以及 ITX 主板，机箱使用显卡 IO 向下的吊装设计，电源仓位于机箱背部，提供有 4 个 PCIE 扩展槽。机箱显卡限长 400mm，CPU 散热器限高 170mm，电源限长 200mm，最大同时安装 2 个 3.5 英寸硬盘或 3 个 2.5 英寸硬盘。

该机至多可安装 6 把 120mm 风扇，其中机箱底部可安装 1 把、侧面可安装 3 把（兼容 360mm 水冷），顶部可安装 2 把。IT之家附产品参数：

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