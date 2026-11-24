IT之家 11 月 24 日消息，据央视新闻从市场监管总局今天（24 日）举行的新闻发布会上了解到，我国正深度参与人工智能国际标准体系建设，目前已牵头研制 29 项基础共性国际标准，在国际标准化组织相关机构注册专家近 400 人。

市场监管总局有关负责人介绍，我国积极参与并完善人工智能“1+N”国际标准体系架构，聚焦数据治理、人机交互、安全可信等关键领域，牵头 29 项基础共性国际标准研制；围绕智慧城市、智能制造等重点行业，统筹 15 个标准技术机构牵头推动 49 项行业应用国际标准研制。

IT之家从报道中获悉，针对生成式人工智能深度伪造、模型“投毒”等全球共性风险，我国已联合多国共同编制《信息技术 人工智能 生成式人工智能风险应对指南》国际标准，这是全球首个针对生成式人工智能治理的国际标准提案，可为推动形成全球风险管理共识提供重要支撑。

市场监管总局标准创新司副司长孙维披露，我国牵头 16 国专家共同参与的智慧城市运营模型人工智能应用标准正式立项，构建起人工智能城市运营治理的基础框架。我国专家联合十余国专家，开展工业智能终端、预测性维护、智能制造智能特性评估等标准研制。目前，预测性维护系列标准第 1 部分已正式发布，这是人工智能技术用于工业设备运维的首项国际标准。

孙维进一步介绍，目前，我国在 ISO / IEC 人工智能领域注册专家近 400 人，核心标准机构 ——ISO / IEC 信息技术联合技术委员会人工智能分委会注册专家 155 人次，实现下设工作组全覆盖。