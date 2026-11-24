IT之家 11 月 24 日消息，据《商业内幕》今天（24 日）上午报道，检方披露，沙特籍 OpenAI 工程师阿卜杜勒拉赫曼 · 阿尔福赞曾试图利用氛围编程改进秘密录制公司会议的方式，而他选择的工具正是自己熟悉的 Codex。

阿尔福赞利用 OpenAI 自家的编程产品改装了一台录音设备。根据 OpenAI 提供的记录，该设备与 OpenAI 此前在一间会议室电视机后发现的设备属于同一类型。阿尔福赞还让 Codex 加入语音检测技能，并利用这项功能整理存放在 Dropbox 中的秘密录音。

美国检察官 23 日提交的动议披露了上述细节。这也是双方围绕阿尔福赞能否在候审期间继续被羁押而展开的法律交锋的一部分。

美国司法部于 10 月 9 日逮捕阿尔福赞，指控他使用设备截取他人的口头通信。约一周后，他首次申请获释，但联邦治安法官认为他有潜逃风险，决定继续羁押。阿尔福赞对所有指控均不认罪。

当地时间 20 日，阿尔福赞的辩护律师戴维 · 里兹克再次向负责审理此案的联邦法官提出保释申请，希望以 100 万美元保释金换取阿尔福赞获释。里兹克在申请中指出，检方至今没有拿出证据支持间谍活动或窃取商业秘密等更严重的指控。四名美国公民身份的朋友愿意出资为阿尔福赞提供保释担保。

对于法官此前将其妻子带着孩子飞往沙特一事作为继续羁押的依据，里兹克解释称，此行是因为学生签证即将到期。他还在申请中写道：“阿尔福赞先生的妻子和孩子仍留在沙特阿拉伯，是因为上个月 FBI 的暴力突袭将她惊醒，给她造成了严重创伤；此后，政府不实暗示她丈夫是间谍所引发的舆论风暴也让她深受打击。”

检方在 23 日提交的文件中表示，调查仍在进行，并称已有证据表明，阿尔福赞一旦获释就会试图逃离美国。

检方还披露，阿尔福赞曾与一名沙特王室成员通过 WhatsApp 交流，对话内容显示，他可能打算在（OpenAI）IPO 之后申请加入总部位于利雅得的 AI 公司 Echelon。

检方也公布了阿尔福赞被指从 OpenAI 办公室收集的材料。执法人员在他的手机中发现了一份标有“机密”字样的文件照片，内容涉及 OpenAI 与另一家公司的“战略合作伙伴关系”。此外，执法人员还在他的个人电脑中找到数十段录音，记录了今年 9 月在 OpenAI 发生的谈话。

文件还显示，阿尔福赞曾使用妻子的账号向 Codex 发出指令，要求其协助处理录音。

上周的听证会上，美国助理检察官尼克 · 帕克透露，检方仍在调查录音设备、从阿尔福赞夫妇处取得的五台设备，以及 OpenAI 方面的文件记录和监控录像。

当地时间 24 日上午，阿尔福赞及其辩护律师里兹克将再次与检方交锋，就新的获释申请参加听证会。主持听证的是联邦治安法官亚历克斯 · 谢，他此前曾驳回阿尔福赞最初的获释申请。

相关阅读：