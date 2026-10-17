OpenAI“窃听”案迎来新进展：当事沙特工程师寻求保释，否认潜逃意图

IT之家 10 月 17 日消息，据彭博社北京时间今天（17 日）午间报道，因涉嫌在 OpenAI 办公室使用秘密录音设备而遭起诉的沙特籍工程师阿卜杜勒拉赫曼 · 阿尔福赞申请保释，并否认自己购买返回沙特的单程机票是为了逃避美国司法追究。

当地时间 16 日，阿尔福赞的律师晚间向法院提交文件，称他早在受到调查前就安排了回国行程，并请求法院批准保释。

律师解释道：“阿尔福赞多年来都是先买单程机票，再订返程票。他一直从事科技行业的工作，经常临时接到会议、项目和其他工作安排，所以习惯了买单程机票。这样比临时改签更划算，而且他经常需要提前返程。”

美国司法部称，阿尔福赞于 10 月 9 日被捕。此前一个多星期，OpenAI 员工在一间高管会议室的电视机后方发现了秘密安装的录音设备。OpenAI 称，公司在阿尔福赞被捕当天将其解雇。

事件引起国际媒体广泛关注。各国竞相开发更强大的 AI 系统之际，此案预计将进一步引发外界对大型科技企业安全问题的担忧。

检方在阿尔福赞被捕前一天提交的文件中指出，他与妻子及另一名家人购买了从旧金山出发、经伊斯坦布尔飞往沙特的单程机票。当时，检方要求法院暂时对外保密逮捕令及其他文件，并解释称：“如果被告在被捕前获悉此案，他既有条件，也有动机提前逃离美国。”

阿尔福赞的律师则在提交的文件中反驳称，机票的购买时间和出行安排恰恰不支持检方的推断：“他在 9 月 13 日就买了机票，比 OpenAI 发现涉案设备早 17 天，比他被捕早 26 天，当时根本没有调查需要逃避。”

辩护律师解释说，选择 10 月 12 日出发是为了照顾阿尔福赞的妻子。她的工作许可终止后，按照美国移民规定，最迟必须在当天离境。

阿尔福赞 15 年前以大学新生身份赴美，就读于麻省理工学院，此后一直在美国生活，“他的全部生活都在这里”。他后来在 Facebook（IT之家注：现为 Meta）工作约 6 年，随后进入旧金山湾区一家初创企业，并于 2025 年加入 OpenAI。

根据法庭文件，阿尔福赞自 2020 年起拥有美国永久居民身份，过去 5 年曾 20 次往返沙特，不久后还有望入籍美国。律师称，他有一个拥有美国国籍、尚在襁褓中的儿子，原计划从 10 月 19 日开始休育儿假。

律师还称，沙特阿拉伯总领事馆同意支持阿尔福赞在严格限制条件下获释，并在美国接受监管，包括未经法院批准不得出境。此外，共有 54 人为阿尔福赞致信法院，其中包括一名医生、多名工程师、初创企业创始人、前室友，以及相识超过 10 年的朋友。

阿尔福赞定于当地时间 10 月 19 日在旧金山联邦法院出席羁押听证会，由联邦治安法官亚历克斯 ·G· 谢主持。

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