IT之家 11 月 24 日消息，小米集团管理层在今天（24 日）晚间举行的三季度业绩会上披露，小米汽车出海将按照原定目标推进，预计 2027 年第三季度率先进入德国市场。目前，海外销售网络建设、产品测试等相关工作均在按计划推进。

小米集团总裁卢伟冰在同一会议上披露，小米汽车目前已在德国设立研发设计中心，签约德国 8 家头部经销商。出海车型将去往瑞典、德国、西班牙、意大利四国，并在七大测试场完成高速与功能验证。

据IT之家此前报道，卢伟冰曾解释为何选择欧洲作为全球化首站：欧洲拥有奔驰、宝马、大众、雷诺、斯特兰蒂斯等全球最强车企集群，市场准入门槛全球最高，市场竞争极为激烈。但小米内部经过充分讨论后决定采取“先难后易”路径 —— 若能在最难的市场取得成功，其他市场拓展将相对容易。

今年 4 月，卢伟冰也公布了小米汽车出海路径。