IT之家 11 月 24 日消息，小米集团管理层在今天（24 日）晚间举行的三季度业绩会上披露，小米汽车出海将按照原定目标推进，预计 2027 年第三季度率先进入德国市场。目前，海外销售网络建设、产品测试等相关工作均在按计划推进。
小米集团总裁卢伟冰在同一会议上披露，小米汽车目前已在德国设立研发设计中心，签约德国 8 家头部经销商。出海车型将去往瑞典、德国、西班牙、意大利四国，并在七大测试场完成高速与功能验证。
据IT之家此前报道，卢伟冰曾解释为何选择欧洲作为全球化首站：欧洲拥有奔驰、宝马、大众、雷诺、斯特兰蒂斯等全球最强车企集群，市场准入门槛全球最高，市场竞争极为激烈。但小米内部经过充分讨论后决定采取“先难后易”路径 —— 若能在最难的市场取得成功，其他市场拓展将相对容易。
今年 4 月，卢伟冰也公布了小米汽车出海路径。
先站稳中国市场，再出海：今年先保证 55 万台中国区交付；2027 年 H2，正式出海，首战欧洲；2028 年 H1，进入右舵市场
2025 年 2 月开始海外汽车市场调研：全球新能源汽车成为不可逆转的趋势；中国优秀车企开始出海，海外用户接受度很好；小米汽车在海外知名度很高
出海路径：先高端，再中端；先发达市场，再发展中市场；先左舵，再右舵
小米会在海外复制自己所独有的模式：例如新零售模式、数字化媒体等等
小米欧洲研发中心全面护航：以高速限速为例，德国高速不限速，长期车速可能在 160-200km/h，所以需要做很多本地化适配
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