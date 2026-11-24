IT之家 11 月 24 日消息，据外媒 BMW Blog 今天（24 日）晚间报道，宝马 iX3 纯电 SUV 在巴西接受了一次极限续航挑战：从巴西利亚一路开到圣保罗，中途不充电。最终，这辆车单次充电跑出了 1015.8 公里的成绩。

为了尽可能延长续航，路线事先经过精心规划，整个过程中都把能耗控制放在首位，而不是追求行驶速度。

这项挑战于 11 月 10 日进行。一辆配备 M Sport 套件的 iX3 50 xDrive 于当天上午 6:50 抵达圣保罗的 SENAI Ipiranga 宝马集团学院。从巴西利亚出发时，车辆电池已经充满电，此后一路行驶，没有进行任何中途补能。

正式出发前，宝马团队进行了多项测试，研究车速、道路坡度、交通状况以及车辆能量管理系统对续航的影响。实际执行起来并不复杂：尽量保持匀速，减少不必要的加速，并设法避开拥堵。整个行程中，iX3 主要以 60 至 70km/h 的速度 行驶，只有在路况允许时才会提速至 90km/h。

此外，宝马全程开启 Max Range 最大续航模式，以牺牲部分性能表现换取更高能效。简而言之，这趟旅程并不是为了体验 iX3 的 476 马力，而是为了尽可能节省每一度电。

在圣保罗州克拉维纽斯附近，车辆交出了一组相当漂亮的数据：行驶 706 公里后，电池电量仍有 30%，预计还能跑 312 公里。

此后，行驶里程达到 866 公里时，电量降至 15%，预计剩余续航为 159 公里。抵达坎皮纳斯时，iX3 累计行驶 895.4 公里，平均能耗为每百公里 10.7kWh。此时，距离圣保罗的终点还有约 109 公里，车载电脑显示剩余续航为 128 公里。

为了避开进入圣保罗市区时的早高峰，最后一段路程安排在凌晨 4 点左右出发。上午 6:09，iX3 在伊皮兰加博物馆附近成功突破 1000 公里大关，全程没有充电。又过了 41 分钟，车辆抵达目的地，最终里程定格在 1015.8 公里。

整场极限节能驾驶测试持续了 17 小时 59 分钟。车载电脑记录的平均能耗仅为每百公里 10.9kWh，平均车速则只有 57.1km/h。

IT之家提醒：这次测试的条件与普通车主的实际用车环境有很大差别。按照巴西 PBEV / Inmetro 测试标准，iX3 50 xDrive 的官方续航最高为 570 公里。