宝马 iX3 M60 xDrive 新世代纯电 SUV 发布：612 马力 3.9 秒破百，WLTP 续航 754 公里

IT之家 10 月 8 日消息，宝马今日正式发布了基于新世代（Neue Klasse）平台打造的 iX3 旗舰性能版本 M60 xDrive。

据宝马介绍，这是新世代纯电 SUV 迄今为止动力最强的版本，前后轴各搭载一台电机，系统最大输出功率 450 千瓦（612 马力），峰值扭矩 875 牛 · 米，百公里加速仅需 3.9 秒，最高时速 240 km/h。

新车将于 2027 年 1 月底开启预订，2027 年春季在宝马集团匈牙利德布勒森工厂投产。

这款车型的核心变化在于一套全新的电子电气架构。据宝马官方介绍，新世代 iX3 的电子架构由四台高性能计算机组成，统称“超级大脑”。其中负责驱动系统和驾驶动态管理的“Heart of Joy”是此次 M60 动态表现的关键。

据 BMWBLOG 报道，Heart of Joy 将驱动、制动、能量回收、扭矩分配和牵引力控制整合在单一控制器中，处理速度比传统控制单元快十倍。

宝马官方数据显示，在日常驾驶中，98% 的制动操作仅通过能量回收完成，无需摩擦制动器介入。M60 标配的 Soft Stop 功能据称可实现宝马历史上最平顺的刹停过程。

此外，该电子架构还采用了分区线束设计，比上一代减重约 30%，线缆总长度减少约 600 米，并用数字“智能电子保险丝”取代传统安全保险丝。

动力系统方面，M60 的后轴搭载了经过重新设计的 Gen6 电励磁同步电机（EESM）。据 Electrive 报道，新电机采用了全新开发的定子，逆变器电流从 300 安培提升至 420 安培，配合更长的传动比和更高的转子可用转速，实现了功率和极速的双重提升。前轴则搭载异步电机（ASM），构成 xDrive 四驱系统。

续航和充电性能方面，M60 搭载与 iX3 50 xDrive 相同的 108.7 千瓦时可用容量高压电池，WLTP 续航最高 754 公里，综合电耗为 20.5 至 17.6 千瓦时 / 100 公里。

据 Electrive 报道，该车支持最高 400 千瓦直流快充，10% 至 80% 充电约需 21 分钟，充电 10 分钟可补充最多 340 公里续航。交流充电方面，标配 22 千瓦车载充电器。

底盘和操控配置方面，M60 标配自适应 M 悬架，配备电子控制减振器，并包含可变运动转向系统和后轴电子控制 M 运动差速器。

据宝马官方介绍，开发团队对底盘进行了大量专属调校，包括定制弹簧和减振器、前轴防倾杆连杆以及前端加强件，以提升转向精度和车身刚性。

驾驶者可通过方向盘拨片主动调节 M eDrive 的响应特性，车内提供 M Sport 和 M Sport Plus 两种专属 My Modes 驾驶模式。

外观方面，M60 最显著的识别特征是源自赛车运动的 M 黄色日间行车灯，灵感来自宝马 M Hybrid V8 赛车。前脸两侧各配有三段式发光元素，设计灵感来自宝马 M 条纹。

新车标配包含 M Sport 外观套件和 BMW Iconic Glow 外部灯光包，后者提供自适应灯光功能，包括防眩目远光辅助、自适应大灯和高速公路光束模式。

其侧面配备空气动力学优化的 M 后视镜壳（带有 M 三色条纹装饰）和 M 标识，标配 21 英寸 M 轻合金轮毂，可选 22 英寸 M 空气动力学轮毂。

车尾配有黑色扩散器和双空气动力学叶片的车顶扰流板，尾标采用新 M 设计 —— 黑色字母配银色边框。宝马表示，新车上市时将提供 25 种“特殊”车漆选项，后续还将进一步扩充。

内饰方面，M60 标配 M Sport 座椅，提供十向电动调节（含腰部支撑、靠背宽度和腿部支撑调节），并具备按摩功能。座椅头枕集成发光 M 标识，座椅调节按键也带有背光。M Sport 方向盘在 12 点钟位置配有红色标记，多功能按键中设有 Boost Mode 和 M Mode 的专属按钮。

车内标配 BMW 全景 iDrive 系统，包含 BMW 全景视域桥、17.9 英寸中控屏和 M Sport 方向盘，可选装 BMW 3D 抬头显示。音响系统为哈曼卡顿 13 扬声器、430W 功放，支持杜比全景声。内饰提供三种设计风格和七种座椅材质组合，标配 BMW M 内饰设计，采用黑色 Veganza 与 M PerformTex 材质组合。

智能驾驶辅助方面，M60 配备 SAE Level 2 级驾驶辅助系统和 BMW Symbiotic Drive 功能。高速公路辅助系统支持在高速公路上以最高 130 公里 / 小时的速度进行脱手驾驶。城市辅助功能包含交通灯识别，车辆可自动停车并重新起步。