IT之家 11 月 24 日消息，英伟达近日发布 GeForce Game Ready 621.40 显卡驱动，为《战锤 40000：战争黎明 4》《燕云十六声》《神力科莎拉力》等新作提供优化支持，同时修复了日志文件写入异常、渲染降噪失败及视频播放色彩错误等通用问题。

IT之家附官方公告链接（https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/warhammer-40000-dawn-of-war-4-geforce-rtx-spark-game-ready-driver）。

新游戏支持与性能优化

为《战锤 40000：战争黎明 4》提供 Game Ready 优化，适配 GeForce RTX、RTX Spark 平台，并可配合 DLSS 4.5 超分辨率 提升帧率；该作将于 12 月 3 日全球发售，指挥官版玩家可于 11 月 30 日提前进入游戏。

支持《燕云十六声》新增的 DLSS 5（3D 引导神经渲染） 技术。

为《神力科莎拉力》提供对应优化，支持其新增的 DLSS 4.5 动态多帧生成功能。

问题修复

修复后台进程可能对 nvlog.nvlgstg 日志文件进行过量写入的问题（编号 7116722）。

修复 Chaos Vantage 在高分辨率场景下 NVIDIA OptiX 降噪器可能失效的问题（编号 6953474）。

修复 Windows 照片、媒体播放器播放 DJI D-Log H.265 视频时出现颜色显示异常的问题（编号 6996250）。

该驱动未列出针对具体游戏的专项修复项，面向 Windows 平台 GeForce 显卡用户，可通过 NVIDIA App 或官网获取安装包。

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