IT之家 11 月 24 日消息，拓竹 P3C 3D 打印机于今日正式发布，定价为 7499 元起。

P3C 标准版：7499 元（IT之家注：初上市价 7999 元，首发直降 500 元，预估国补到手价 6374.2 元起）

P3C 七头闪切版：8479 元（初上市价 8979 元，首发直降 500 元，预估到手价 7207.15 元起）

P3C 多线径耗材版：8579 元（初上市价 9079 元，首发直降 500 元，预估到手价 7292.15 元起）

P3C 工作站版：10049 元（初上市价 10549 元，首发直降 500 元，预估到手价 8549 元起）

拓竹 P3C 搭载与拓竹 H3C 同代的 Swaptek 多头闪切系统，标配 5 个打印头，支持 5 头自由切换，增购打印头可实现至多 7 头打印，大幅提升多色、多材质打印的效率与品质。从换头、换料到继续打印，最快可在 6 秒内全部搞定，同时大幅降低换料废料。

不同于传统多头打印机“先换头，再加热”的方案，拓竹 P3C 将加热环节提前至换头之前：上一个打印头仍在工作时，下一个待用打印头已主动预热完毕，换头之后无需等待加热即可直接开打，显著缩短多色多材料打印的等待时间。

拓竹 P3C 支持 5 种耗材交替叠色打印，配合 PLA 调色盘系列耗材，可在视觉上呈现丰富的全彩效果。在多头闪切系统加持下，叠色打印无需频繁回抽、反复换料，打印效率大幅提高，可直接输出高细节全彩模型。

拓竹 P3C 支持多口径喷嘴混合打印，可自由组合不同口径喷嘴：0.2mm 小口径喷嘴用于雕琢精密细节，0.4mm 常规口径喷嘴快速加工大体积模型，0.4mm TPU 专用喷嘴打印柔软模型部位，配合全新路径规划算法，实现高效率与高精度的配合。

拓竹 P3C 采用可变线径挤出机，搭配线径增至 2.85mm 的拓竹超软 TPU 75A 耗材，形态更稳定、不易弯折，挤出机提供更大通过空间让耗材送入更顺畅，TPU 75A 打印速度可达其他 TPU 的 3 倍以上。可同时用 75A TPU 打印鞋面与内底、用 90A TPU 打印外底，两种硬度材料一次成型。

拓竹 P3C 配备可升降式闪切挂架，换头时挂架降低以精准对齐换头路径，换头完成后挂架主动升高，避免遮挡打印视野，让打印过程全程一览无余。机身同时提供 2 个自定义槽位，可根据需求选装 2.85mm TPU 专用打印头，也可扩展压印、刀切、画笔等平面加工套件。

拓竹 P3C 搭配专为多头闪切系统设计的 AMS 3P 自动供料系统，将官方耗材放入任意槽位即可自动识别型号，密封防潮设计有效隔绝湿气，降低耗材受潮氧化概率，减少拉丝、气泡、断层等打印问题。AMS 3P 可选配双槽烘干模块，烘干温度至高可达 75℃，支持边烘边打。通过 1 号打印头最多可并联接入 4 台 AMS，实现最多 22 色打印。

拓竹 P3C 延续了简约一体化设计，没有凌乱悬挂的料盘和复杂走线，自动供料系统与主机融为一体，既适配专业工作室场景，也能自然融入居家环境。同时接入 MakerWorld 模型社区，社区内置超 300 万免费模型，可直接下载一键打印，降低创作门槛。

拓竹 P3C 支持全自动校准，打印开始前可自动完成工具位置标定、喷嘴偏移补偿与热床调平；搭载全新视觉 AI 监测系统，开打前快速排除隐患、开打后持续监测并实时提醒；全新 HMS 健康管理系统可智能识别故障并给出带图文的分步排查指引，让多头打印的使用门槛进一步降低。

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