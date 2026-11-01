IT之家 11 月 25 日消息，在昨天下午的 HUAWEI Mate X8 及全场景新品发布会上，华为 Mate X8 大折旗舰机正式发布，全系搭载麒麟 9050 Pro 处理器，售价 12,999 元起。

此次华为 Mate X8 在屏幕上又有新技术突破。其中，大家最关心的就是折痕水平。根据此前曝光的视频来看，Mate X8 内屏在采用“亮面”设计的情况下，折痕多角度查看处于几乎不可见的状态。

而据华为官方数据，Mate X8 内屏平整度对比前代 X7 提升了 90%。华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端 BG 董事长余承东也在发布会现场揭秘了新机“超平整”内屏的实现原理，总结为四个字 ——“削峰填谷”。

余承东表示，传统折叠屏幕，在开合使用时会产生凹凸形变。而华为 Mate X8 首创磁控展平技术，可实现定向磁吸恢复 —— 内屏最上面一层采用航天级超薄钢叠层，中间一层用钢骨架支撑，两边采用定向磁力把屏幕吸住，由此让折叠内屏实现了史上最大一次的提升。

IT之家注意到，华为 Mate X8 的航天级超薄钢叠层具备“超高强度”和“超强抗弯”特性，弯曲刚度提升 140%、弯折后恢复率达 99.9%。超薄磁控复合材料则负责定向磁吸恢复，材料厚度 0.1mm，恢复速率可提升 100%。

华为官方折痕 3D 扫描结果显示，Mate X8 的峰谷高差仅 15μm，前代 Mate X7 为 142μm，而 Mate X6 则为 273μm。

值得一提的是，华为官方还为这款新机折叠屏手机推出了云晰柔光膜，用户在华为授权服务中心可购买更换（根据规划，云晰柔光膜会在 2027 年 1 月下旬由指定门店提供服务）。

华为 Mate X8 及全场景新品发布会专题

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