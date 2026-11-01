IT之家 11 月 25 日消息，以“卓越创新、开放共赢”为主题的第七届华为创新和知识产权论坛昨日在北京举办。

▲ 华为在北京召开第七届创新和知识产权论坛

据介绍，2025 年华为增加了 20 个被许可人，覆盖网络与通信设备、消费电子与计算、物联网、汽车、流媒体和半导体等领域。

截至目前，华为对外专利许可协议累计金额超 69 亿美元（IT之家注：现汇率约合 460.87 亿元人民币），其中 2025 年的专利许可收入约为 8 亿美元（现汇率约合 53.43 亿元人民币）。截至 2025 年底，超过 32 亿部 5G 设备、超过 16 亿台 Wi-Fi 消费电子终端及超过 41 亿台多媒体设备获得了华为的专利授权。

IT之家从华为官方获悉，在华为持有的有效授权专利中，占比排名前三的技术领域依次为：无线通信（41%）、终端设备（16%）以及人工智能和计算（13%）。