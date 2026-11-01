IT之家 11 月 25 日消息，以“卓越创新、开放共赢”为主题的第七届华为创新和知识产权论坛昨日在北京举办。
据介绍，2025 年华为增加了 20 个被许可人，覆盖网络与通信设备、消费电子与计算、物联网、汽车、流媒体和半导体等领域。
截至目前，华为对外专利许可协议累计金额超 69 亿美元（IT之家注：现汇率约合 460.87 亿元人民币），其中 2025 年的专利许可收入约为 8 亿美元（现汇率约合 53.43 亿元人民币）。截至 2025 年底，超过 32 亿部 5G 设备、超过 16 亿台 Wi-Fi 消费电子终端及超过 41 亿台多媒体设备获得了华为的专利授权。
IT之家从华为官方获悉，在华为持有的有效授权专利中，占比排名前三的技术领域依次为：无线通信（41%）、终端设备（16%）以及人工智能和计算（13%）。
延伸阅读
华为创新和知识产权论坛为年度举办的行业活动，本届为第七届，于 2026 年 11 月 24 日在北京举行。上一届（第六届）于 2025 年 11 月 11 日在北京举行，当时华为公布其 2024 年专利许可收入约为 6.3 亿美元，并披露截至 2024 年底，超过 27 亿部 5G 设备、超过 12 亿部 Wi-Fi 消费类电子设备以及超过 32 亿部多媒体设备获得了华为的专利授权。
文中提到的樊志勇（Alan Fan）为华为副总裁、首席知识产权官，此前曾担任华为知识产权部部长，长期负责华为的专利、标准等知识产权事务。
文中出现的 SEP，即 Standard Essential Patent（标准必要专利），指实施某一技术标准时无法绕开、必须使用的专利，相关许可通常需遵循公平、合理、无歧视（FRAND）原则。华为与诺基亚、爱立信、高通等均为全球主要的 SEP 专利权人。
华为曾多次披露，其历史上累计支付的专利许可费约为累计许可收入的三倍，也就是说作为专利实施方付出的费用长期高于其收取的专利许可收入。
研发投入方面，华为 2024 年研发费用支出约为 1797 亿元人民币，约占全年收入的 20.8%，近十年累计投入的研发费用超过 12490 亿元人民币。截至 2024 年底，华为在全球共持有有效授权专利超过 15 万件，其中 90% 以上为发明专利。
早在 2023 年，华为就已公布其手机、Wi-Fi 和物联网的专利许可费率：5G 手机每台不超过 2.5 美元、4G 手机每台不超过 1.5 美元，Wi-Fi 6 消费类产品每台 0.5 美元，以物联网技术为核心的设备按净售价的 1% 收取、每台最高不超过 0.75 美元。目前包括三星、OPPO 等科技企业，以及梅赛德斯-奔驰、奥迪、宝马、保时捷、斯巴鲁、雷诺、兰博基尼、宾利等汽车制造商，均已与华为达成专利许可安排。