IT之家 11 月 24 日消息，鸿蒙 HarmonyOS 终端设备数今日官宣破亿。华为官方也发布感谢信，向开发者、用户、讲师等每一位“鸿蒙人”致谢。

华为还同步官宣，鸿蒙操作系统可获取的应用和服务超 46 万，注册开发者超 1,200 万。华为官方表示，这标志着鸿蒙生态跨越规模临界点，进入发展新阶段，同时也是中国自主操作系统规模化应用的重要进展。

IT之家从华为官网了解到，目前，开源鸿蒙已拥有 1.4 万余名贡献者，形成 120 余个行业发行版，在电力、水务、工业等领域持续探索应用。

华为还公布了一组数据：基于跨设备协同、系统级 AI 等能力，以及阔折叠、阔直板、折叠电脑等形态创新，鸿蒙系统新增大量独家应用 / 体验。伙伴贡献创新能力超 160 项，被超 1,600 款应用集成调用，一年内相关功能使用量提升 90 倍。

另外，有超 58,000 个伙伴接入碰一碰、实况窗等 120 余项功能。面向 Agent 时代，小艺支持调用 2,100 多项系统能力、200 多项系统级数据，连接 500 多项精选 Skills，可帮助规划行程、管理信息、完成复杂任务。

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