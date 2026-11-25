IT之家 11 月 25 日消息，OpenAI 昨日（11 月 24 日）发布博文，报道称两位业余天文学家借助 Codex 与 Astra，在公开的望远镜数据中找到了多个潜在系外行星信号，并已提交给专业天文学家作独立验证。这些发现尚未被正式确认为行星，但为后续观测提供了值得追踪的线索。

OpenAI 工程师凯文 · 邦德（Kevin Bond）借助 Codex，系统筛查开普勒望远镜观测的约 10 万颗恒星数据。程序在 200 多个候选信号中，成功重新识别出 10 个此前已被确认的系外行星信号，初步验证了这一方法的有效性与可靠性。

两名美国宇航局凌日系外行星巡天卫星（TESS）任务研究所天文学家随后独立复核，同样识别出其中两个一致的信号。其中，位于天琴座的一颗恒星，每 13.8 天会出现一次规律性的亮度下降；若这一现象确认由行星凌星所致，该行星的直径可能约为地球的 2.4 倍。另一颗恒星的信号周期则为 4.8 天，或对应一颗体积小于海王星的行星。

另一位业余研究者、初创公司 Primitive 创始人伊桑 · 伯德，则利用 Astra 分析了约 1,900 万颗恒星的 TESS 及其他公开观测数据。其搜索初步筛出 49 个候选目标，其中一个最有希望的信号已提交给 NASA TESS 任务团队，等待进一步分析。

在实现原理方面，此类搜索主要依赖“凌日法”，也就是当行星从地球视角经过其母恒星前方时，会遮挡极少量星光，让恒星亮度出现周期性微弱下降。AI 能帮助研究者快速比较既有算法、搭建搜索流程，并从海量光变曲线中筛出可能被传统方法遗漏的信号。

OpenAI 在博文中也强调筛选出亮度下降情况只是第一步，双星互相遮挡、望远镜温度变化等，也可能造成类似现象，因此确认一颗系外行星通常需要重复观测、统计检验，有时还要借助径向速度等其他方法交叉验证，过程可能长达数月甚至数年。

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