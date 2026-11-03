OpenAI 下一代 GPT-6.2 Astra 正灰度测试，Codex 用量统计中已单独列出

IT之家 11 月 3 日消息，经大量用户反馈，OpenAI 下一代模型 GPT-6.2 Astra 疑似已进入小范围测试，部分 Codex 用户的使用量统计中已经出现独立模型标识「gpt-6.2-astra」。

不过，截至目前，OpenAI 官方 API 模型目录、更新日志及公开公告均未确认这一型号，OpenAI 也没有确认其发布时间。

据科技媒体 TestingCatalog 昨日报道，多个 Codex 用户在使用量分析页面发现了这一新模型标识。不同用户分享的截图显示，GPT-6.2 Astra 已经占据部分账户的模型调用量，IT之家注意到其中一个账户的占比达到 19.8%（相关记录主要出现在 10 月 31 日的使用统计中）。

TestingCatalog 认为，这些记录可能意味着 OpenAI 正在进行灰度测试或 A/B 测试，即让部分用户的请求在后台转发至新模型，同时暂时保留原有的界面名称。

作为背景，OpenAI 于 2026 年 9 月 3 日发布 GPT-6 Astra。根据 Terminal-Bench 4.0 测试成绩，GPT-6 Astra 得分为 57.9%，Claude Fable 5.1 为 55.8%，但 Terminal-Bench 官方排行榜目前列出的数据分别为 58.2% 和 57.9%，两者差距较小，具体成绩还会受到推理强度和测试配置影响。

此次传闻也与 Anthropic 下一代模型的消息同时出现。上周有部分用户称 Claude Opus 5.5 的请求可能被转发至尚未公布的 Fable 5.5；Anthropic 官网代码中也曾出现过 Mythos 5.5 的隐藏标识。

与此同时，还有部分 Codex 用户反馈 GPT-6 Astra 额度消耗变快，不排除与 GPT-6.2 Astra 灰度测试有关的可能。因此，除了推理能力和编程表现之外，GPT-6.2 Astra 实际调用成本、Token 消耗效率以及订阅额度使用情况，也将成为用户关注的重点。

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