IT之家 11 月 25 日消息，据游戏媒体 IGN 今天报道，开发商 CD Projekt Red 在 2026 财年第三季度报告中确认，公司已经与索尼 PlayStation 达成《巫师 4》营销合作，未来这款游戏的宣传活动可能即将升温。

CD Projekt Red 首席财务官 Piotr Nielubowicz 表示：“就在今天，我们与索尼 SIE 签署新合作协议，涉及旗下游戏在 PlayStation 平台及 PlayStation Plus 订阅服务的上线安排，以及双方即将开展《巫师 4》营销活动合作。本次合作有助于改善我们未来几年的财务前景。”

此次合作意味着，《巫师 3》未来推出全新 DLC 时可能加入 PS Plus 订阅，以后的《巫师 4》也可能在 State of Play 发布会上获得大量曝光。

某种程度上来说，这项决定也意味着一个时代即将结束。

IT之家从原报道获悉，CDPR 此前一直和微软 XBOX 保持密切合作。《巫师 3》曾多次在 XBOX 的 E3 展台上重磅亮相，这种合作关系延续到了《赛博朋克 2077》时期，甚至促成了以该游戏为主题的 XBOX One X 特别版主机。