IT之家 11 月 18 日消息，据外媒 VGC 报道，索尼发行的游戏自 2015 年以来首次无缘 TGA 年度游戏奖提名，持续 11 年的提名纪录就此中断。

原本最有希望角逐年度游戏奖的作品之一《漫威金刚狼》虽然获得了总体正面的评价，但口碑仍不及失眠组此前的作品。该作最终获得两项提名，分别是利亚姆 · 麦金泰尔凭借“金刚狼”一角入围最佳表演奖，以及游戏本身入围无障碍创新奖。

索尼旗下另外两款作品《沙罗周期》和《失落星船：马拉松》也各获一项提名，分别入围最佳动作游戏奖和最佳多人游戏奖。

尽管失去了年度游戏奖提名，PlayStation 在本届 TGA 仍获得 9 项提名，是提名数量最多的发行商之一，与 Annapurna Interactive 并列第三，仅次于卡普空和任天堂。

PlayStation 与 XBOX 的提名数量差距也因此缩小。XBOX 本届共获得 8 项提名，仅比 PlayStation 少一项。

回顾过去 11 年的年度游戏奖评选，索尼发行的作品曾三次夺得最高奖项。

IT之家汇总索尼历年来入围年度游戏奖的作品：

2015 年：《血源诅咒》，最终输给 CD Projekt 的《巫师 3：狂猎》。

2016 年：《神秘海域 4：盗贼末路》，最终输给暴雪的《守望先锋》。

2017 年：《地平线：零之曙光》，最终输给任天堂的《塞尔达传说：旷野之息》。

2018 年：《战神》，最终获奖；《漫威蜘蛛侠》也获得提名。

2019 年：《死亡搁浅》，最终输给《只狼：影逝二度》。

2020 年：《最后生还者第二部》，最终获奖；《对马岛之魂》也获得提名。

2021 年：《瑞奇与叮当：时空跳转》，最终输给 EA 的《双人成行》。

2022 年：《战神：诸神黄昏》和《地平线：西之绝境》，最终输给万代南梦宫的《艾尔登法环》。

2023 年：《漫威蜘蛛侠 2》，最终输给拉瑞安工作室的《博德之门 3》。

2024 年：《宇宙机器人》，最终获奖。

2025 年：《死亡搁浅 2：冥滩之上》，最终输给 Kepler Interactive 的《光与影：33 号远征队》。

索尼今年仍有机会在其他奖项上有所斩获。《沙罗周期》角逐最佳动作游戏奖，《漫威斗魂》角逐最佳格斗游戏奖，《失落星船：马拉松》角逐最佳多人游戏奖，《战神：劳菲》角逐最受期待游戏奖；《漫威金刚狼》则同时角逐无障碍创新奖和最佳表演奖。