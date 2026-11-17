IT之家 11 月 17 日消息，据路透社报道，索尼在英国赢得了一场索赔近 20 亿英镑（IT之家注：现汇率约合 176.11 亿元人民币）的诉讼。

当地时间 17 日，伦敦竞争上诉法庭驳回了全部诉讼请求，认定原告未能证明索尼利用 PlayStation 的垄断地位抬高数字游戏价格，违反竞争法。

原告指控，索尼滥用市场支配地位，强制 PlayStation 主机的数字游戏及附加内容只能通过 PlayStation Store 交易，导致数字版游戏比实体版更贵。

索尼在庭审中反驳称，公司耗费多年时间、投入数十亿资金打造的一体化游戏平台，在竞争激烈的游戏市场中为消费者带来了益处，任天堂和微软 Xbox 等竞争对手也采用类似的经营模式。

该案今年 3 月开庭审理。伦敦竞争上诉法庭作出裁决，认为集体诉讼原告未能证明索尼违反竞争法，因此驳回全部诉讼请求。

原告方律师今年 3 月在庭审中指控：“索尼能够而且确实自行制定零售价格…… 在数字内容零售市场根本没有竞争对手，得以通过数字发行赚取垄断利润。”

2025 年 10 月至 12 月，索尼在全球售出 800 万台 PS5。索尼反驳称，原告实际上是在主张允许第三方开设 PlayStation 数字商店，坐享索尼投入巨资建设平台的成果。

索尼的律师还强调，游戏及附加内容销售业务的利润率并不过高，原告没有考虑公司的运营成本及品牌价值。