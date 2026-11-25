IT之家 11 月 25 日消息，当地时间 11 月 24 日，英伟达 CEO 黄仁勋在复职后首次召开的公司全员大会上向员工道歉，承认自己违反了公司行为准则，并表示已经开始接受每日一个半小时的心理治疗。

他称自己犯下了“非常严重的个人错误”，伤害了家人，也辜负了员工，并感谢公司董事会给予自己第二次机会。

据《连线》（WIRED）报道，黄仁勋在会上表示，自己每天接受一个半小时治疗，且这一过程对自己有很大帮助。

他称，此次全员大会是自己主持过的“最艰难的公司会议”，而最艰难的一次谈话则是与妻子进行的谈话。黄仁勋还承认，自己的行为曾对员工造成负面影响，需要调整以往“极度强势”的管理风格。

黄仁勋强调，自己复职并不意味着凌驾于公司行为准则之上。他表示，违反行为准则并不意味着当事人必然会被立即解雇，具体处理需要结合事实、情形和多方面评估。他同时称，英伟达董事会经过讨论和事实核查后，决定邀请自己回归。

对于外界认为美国总统特朗普介入了英伟达内部人事决策的说法，黄仁勋表示，董事会作出复职决定并非因为美国政府最高层的要求。不过，英伟达 11 月 23 日发布的官方公告明确提到，董事会在作出决定时听取了美国政府高级官员的意见，并据此认为黄仁勋复职不会带来国家安全风险。特朗普此前也公开表示，自己直接促成了黄仁勋回归的结果。

黄仁勋还谈到了自己的管理方式。他承认，过于强势的管理风格有时会削弱员工的主动性，表示需要在保持工作投入程度的同时，避免给团队成员带来负面影响。他承诺今后会更加重视反馈，并表示将接受 360 度绩效评估，向与自己共事的人征求意见，反馈频率可能达到每月一次。当然，这项评估仅针对黄仁勋本人，不会在全公司范围内推行。

在接班人安排方面，黄仁勋表示，自己并不认同传统的接班人计划，认为这类安排在实际执行中存在问题，可能导致高管为了争夺最高职位而相互竞争。他介绍，自己有约 60 名直接下属，各自负责公司不同业务部门，可以独立领导所在团队。他认为，这种管理结构能够增强公司的韧性，未来董事会也可以根据当时公司的实际需要，从管理团队中选择合适的接班人。

此前，英伟达董事会于当地时间 11 月 12 日宣布接受黄仁勋辞职，并任命首席财务官科莱特 · 克雷斯（Colette Kress）担任临时首席执行官。

英伟达 11 月 23 日发布公告称，董事会一致决定恢复黄仁勋的总裁、首席执行官及董事职务，克雷斯则继续担任公司首席财务官。黄仁勋此次全员大会还专门感谢克雷斯在自己离任期间领导公司。

黄仁勋在会上没有接受员工提问。此前，他于复职后返回英伟达总部时，曾在公司大楼入口处向员工简短致意，并表示自己今后会做得更好。