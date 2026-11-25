IT之家 11 月 25 日消息，据科技媒体 Windows Latest 今天报道，微软近期低调公布了 Win11 系统的内存优化成果。此前，Defender、OneDrive 和 Purview 三项后台服务曾占据 500MB 以上内存，Microsoft 365 的占用也接近 360MB。

IT之家从原报道获悉，微软 Windows 工程团队负责人 Ian LeGrow 近日透露，他们从去年 1 月开始投入大量精力，针对不同配置的电脑改进内存使用效率，尤其是 16GB 和 8GB 内存的设备。

LeGrow 对此解释称：“我们认真研究了 Windows 的运行机制，尽可能避免像过去那样加载所有组件，或者让不同组件共享内存。例如让多个组件使用相似的框架，甚至直接使用同一套框架，从而实现内存共享。”

“这些措施降低了 Windows 自身的内存消耗，为用户的应用程序留出更多内存。Office 套件（Microsoft 365）如今的内存占用相比以前减少了 360MB，Defender、Purview 和 OneDrive 等服务也合计节省了超过 500MB 内存。等于释放了差不多 900MB。”

微软还公布了一组 Windows 性能测试数据。在模拟 Teams 视频通话、播放 4K 视频、同时打开 20 个 Edge 标签页，以及运行 Outlook 和其他 Microsoft 365 应用的测试中，安装 2026 年 10 月更新的设备完成任务的速度比 1 月版本快约 21%。