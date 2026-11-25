IT之家 11 月 25 日消息，鸿蒙智行官方今日宣布，旗下问界新 M7 将于 11 月 26 日开启预售并将于 11 月 27 日亮相广州车展。

作为年度改款，新车外观轮廓与在售车型基本一致，核心升级集中在智能驾驶硬件架构、座舱交互与动力电池三个维度。官方将其定位为“幸福旗舰”，面向家庭出行场景，五座与六座布局均继续提供。

其车身尺寸维持 5080×1999×1780mm，轴距 3030mm，定位于中大型 SUV。外观新增翡冷翠与暖阳金两款车色，增程版与纯电版在前格栅造型上有所区分。

智驾方面，问界新 M7 升级了面向 L3 级自动驾驶的全域冗余架构，并搭载华为乾崑智驾 ADS 5 系统。硬件层面，C 柱新增一颗摄像头以补强侧后方感知，翼子板处增加补盲激光雷达，顶配车型的激光雷达数量可能进一步增加。

座舱方面，新车中控台整体加宽加厚，副驾驶前方换装一块大尺寸屏幕，替代现款相对小巧的副驾屏。内饰采用双拼配色，门板加入山影刺绣纹样，座椅使用菱形绗缝工艺，整体氛围向精致与东方美学靠拢。

动力延续增程与纯电双线。增程版搭载 1.5T 增程器，发动机最大功率 118kW，前、后电机最大功率分别为 170kW 与 227kW；纯电版前、后电机分别为 160kW 与 227kW。增程版电池容量有望提升至 56 度，纯电续航进一步延长；纯电版预计继续搭载约 100 度三元锂电池，CLTC 续航最远可超 700 公里。全系基于 800V 高压架构，支持超快充补能。

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