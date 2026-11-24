IT之家 11 月 24 日消息，鸿蒙智行问界新 M7 旗舰 SUV 昨日官宣登场，带来了「翡冷翠」和「暖阳金」两款新配色，并升级了面向 L3 的全域冗余架构、华为乾崑智驾 ADS 5。

IT之家注意到，鸿蒙智行今日公布了问界新 M7 的内饰。

画面显示，问界新 M7 内饰布局延续前代方案，采用环抱式座舱对称美学设计，左右空调出风口调整，前排换用了更大的副驾屏，座椅疑似和新 M8 同款，同时门边也绣上“江山图”。

据IT之家此前报道，工信部今年 10 月发布的第 412 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示，鸿蒙智行问界新款 M7 完成申报。申报信息显示，新车提供纯电 + 增程可选，拥有五 / 六座两种布局方案。

纯电版提供双电机四驱和单电机后驱版本可选，外观尺寸为 5080×1999×1780mm，轴距 3030mm，前轮距 1716mm、后轮距 1727mm，整备质量分别为 2660、2715kg（四驱版）和 2545、2605kg（后驱版），额定载客包含驾驶员为 5 、6 座可选，最高车速 200km/h。

增程版同样提供四驱和后驱选项，外观尺寸与纯电版本保持一致，整备质量分别为 2740、2805kg（四驱增程版）和 2675、2740kg（后驱增程版），WLTC 燃料消耗量分别为 0.46L/100km（四驱）和 0.40L/100km（后驱）。

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