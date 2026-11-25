IT之家 11 月 25 日消息，PICO 宣布将于 12 月 2 日 14:30 举行 PICO Space Pro 新品发布会，预热海报同步释出，slogan 为“Shape Your Space”。

PICO 上一代旗舰为 2024 年发布的 PICO 4 Ultra，搭载骁龙 XR2 Gen 2 平台，支持彩色透视与空间视频拍摄。Space Pro 是否属于独立产品线、与现有 PICO 4 系列形成何种区隔，尚无官方说明。

公开报道显示，这台机器已经被「预告」了整整九个月：3 月 2 日以代号 Project Swan 亮相，8 月官宣 9 月 2 日北京发布，8 月 24 日临时取消、改口「第四季度」，直到现在终于定档。

结合此前爆料，这款产品内部代号为 Project Swan，是字节布局 AI 空间计算终端的重磅硬件，搭载新一代空间系统，主打低延迟虚实融合能力，对标海外主流 MR 产品。IT之家后续将保持关注。

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