Pico Space Pro 头显实机外观照片现身监管文件：外置计算模块设计、有望今年第四季度发布

IT之家 10 月 12 日消息，据外媒 UploadVR 报道，字节跳动旗下 Pico 即将推出的新款混合现实头显 Pico Space Pro 实机外观照片现身日本监管机构认证文件，相关图片首次展示了设备的实际外观及部分内部结构，其采用外置计算模块设计，整体造型与此前泄露的开发套件渲染图基本一致，预计将于今年第四季度发布。

此次曝光的日本监管文件编号为 202-JWM032，设备型号为 B3110，与此前美国联邦通信委员会（FCC）认证文件中的型号一致。相关图片展示了头显的后部头带、面罩和额头支撑结构，与此前 SDK 中的渲染图基本吻合。不过，此次实物采用了不同的配色与表面处理方式，整体观感更接近 vivo 于 2025 年公布的 Vision 头显。

此外，相应认证文件还包含设备拆解图片，展示了头显正面的摄像头与传感器阵列、光学模组以及位于机身中央的散热风扇，为外界了解其内部结构提供了更多线索。

目前，Pico 尚未公布 Pico Space Pro 的最终发布日期，暂定计划仍为 2026 年第四季度。值得注意的是，此前美国 FCC 认证文件的短期保密期限将于 2027 年 2 月 28 日到期，届时可能会有更多产品资料公开。

据IT之家此前报道，PICO Space Pro 头显原定于 9 月 2 日 14:30 发布，但最终跳票到今年第四季度上市，这款头显搭载 micro-OLED 面板，像素密度达到 4000 PPI，同时采用双芯片架构，其中包含一颗自研协处理器，专门负责计算机视觉和图像处理，以及一颗全新的主处理器，其 CPU 和 GPU 性能将达到现有高通骁龙 XR2 Gen 2（目前用于 Pico 4 Ultra 和 Meta Quest 3）的两倍。