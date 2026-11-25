IT之家 11 月 25 日消息，联想新推出了一款来酷 AI 便携智慧屏（闺蜜机），将于今晚 24 时开售，建议零售价 1799 元，首发 1599 元，另外晒单返现 100 元 E 卡。

这款产品搭载 24.5 英寸 VA 面板，拥有 1920×1080 分辨率、75Hz 刷新率，覆盖 92% sRGB 色域，亮度达 350nit；屏幕采用防眩光哑光涂层，可弱化环境光镜面反射，并通过 TÜV SÜD 护眼低蓝光认证。

其机身内置 2×10W 扬声器并搭配独立低音振膜，可搭建立体声声场，同时支持 3.5mm 圆口音频输出与蓝牙音频输出。

该产品内置 96Wh 大容量电池，可支持约 4-5 小时连续观影。除电源适配器外，还兼容车载点烟器、户外电源、USB-C 充电宝等多种补电方式，整机净重 4.8kg，桌面占地约 0.05㎡，室内、户外均可使用。

该机内置定制版 AIOS 3.0 系统，支持 7 大智能场景应用，涵盖基础交互与数字人管家、影音娱乐、设备控制、养生康养、生活助手、学前教育、AI 创作，一屏覆盖健身、观赛、绘画等多种生活场景。

该产品支持手机及遥控器语音输入，可一句话完成交互应答；AI 智能搜索支持通过片名、演员、角色、台词、剧情检索片源，甚至可识别方言，记得一句台词就能找到对应剧集。

其机身配备 HDMI IN 接口与 3.5mm 音频接口，可通过 HDMI 线连接笔记本电脑，作为桌面副屏使用，工作时展开参考资料、创作时查看图片内容，让桌面多一块可用屏幕。

IT之家附详细参数如下：

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