联想来酷 Pro 16 酷睿版笔电预约：X9 378H + 32GB + 1TB，到手低至 7649.15 元

IT之家 10 月 23 日消息，联想 (Lenovo) 来酷 (Lecoo) 今日宣布，其全能笔记本电脑来酷 Pro 16 酷睿版现已开启预约，10 月 30 日 20:00 发售。

来酷 Pro 16 酷睿版基于英特尔酷睿 Ultra X9 处理器 378H，配备 32GB LPDDR5X-8533 内存、1TB PCIe SSD 存储，搭配 2560×1600 120Hz 500nits 高色域屏幕，建议零售价 9999 元，国家补贴 + 平台优惠后到手价低至 7649.15 元。

该机型集成 90Whr 电池、双风扇双热管散热系统，支持至高 80W 性能释放，允许约 180° 开合，提供含全高方向键的 1.5mm 键程键盘，质量 1.75kg。

这款笔电提供的外部 I/O 包括 1 个 USB-C 40Gbps、1 个全功能 USB-C 10Gbps、2 个 USB-A 5Gbps、1 个 USB-A 480Mbps、1 个 HDMI 2.1 (FRL)、1 个 1GbE RJ-45、1 个 3.5mm 音频插孔、1 个 OCuLink。