IT之家 11 月 25 日消息，天钡 (AOOSTAR) 昨日推出了基于 AMD 锐龙 7 H 255 处理器的 WORK H255 工作站迷你主机。而IT之家注意到，同系列产品 WORK 470 也一并上市。

该型号换装 AMD 锐龙 AI 9 HX 470 处理器，整体设计没有发生根本性的改变，依旧搭载黑色铝合金 CNC 机身、均热板 + FDB 轴承涡轮风扇散热系统。

主要区别在于，WORK 470 板载内存提升到 32GB LPDDR5、2 个 M.2 2280 接口降至 PCIe Gen4 ×2、升级 Wi-Fi 7 & 蓝牙 5.4 无线网卡。

其提供 2 个全功能 USB-C 40Gbps、3 个 USB-A 10Gbps、1 个 USB-A 480Mbps、1 个 HDMI、1 个 DisplayPort、2 个 2.5GbE RJ-45、1 个 OCuLink (PCIe Gen4 ×4)、1 个音频插孔。

天钡 WORK 470 迷你主机提供 4 档配置：

无存储：5,699 元；

512GB PCIe Gen4 SSD：6,599 元；

1TB PCIe Gen4 SSD：7,099 元；

2TB PCIe Gen4 SSD：8,199 元。

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