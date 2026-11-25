IT之家 11 月 25 日消息，科技媒体 Business Insider 昨日（11 月 24 日）发布博文，针对英伟达公司股价剧烈震荡，密歇根大学罗斯商学院教授埃里克 · 戈登（Erik Gordon）认为其估值像 17 世纪荷兰“郁金香狂热”、以及疫情期间的 Bored Ape NFT 热潮。

IT之家查询英伟达公司股价，10 月 6 日到 11 月 20 日，英伟达的市值暴跌了近 3 万亿美元（现汇率约合 20.03 万亿元人民币），跌幅接近 50%。受黄仁勋重掌帅印利好信息影响，英伟达股价于当地时间 11 月 23 日盘中上涨 34.3%，收盘上涨 31.48%，创下自 2003 年 5 月以来最大单日增幅。

不过在美国东部时间 11 月 24 日 16 点（北京时间 25 日凌晨 4 点）收盘，英伟达又下跌 5.86%，市场情绪仍在快速切换。

对此戈登教授将英伟达当前的市值表现，与 17 世纪荷兰的“郁金香狂热”以及疫情期间 Bored Ape NFT 的炒作热潮相类比。他认为，英伟达股价与基本面经济现实之间的关联似乎并不充分，其走势更多受到市场情绪、公司领导层动态以及 AI 产业叙事的驱动，恐怕成为“AI 泡沫”的导火索。

IT之家注：“郁金香狂热”是历史上著名的资产投机泡沫之一，当时，稀有郁金香球茎因色彩、花纹稀缺而备受贵族和富裕阶层追捧，价格不断攀升，部分稀有品种球茎一度被炒到相当于房屋、土地甚至多年收入的价格。

随着越来越多买家涌入，价格脱离球茎的实际观赏和种植价值，形成典型的“击鼓传花”式上涨。1637 年初，郁金香价格骤然崩盘，许多买家手中的合约和球茎迅速贬值，参与者蒙受重大损失。

Bored Ape Yacht Club（无聊猿游艇俱乐部，简称 BAYC）是由 Yuga Labs 推出的 NFT 收藏项目，2021 年正式上线。每个 NFT 都是一幅由算法生成的卡通猿猴头像，持有者通常还获得会员身份、社群活动及部分商业使用权。

在疫情后的加密货币与 NFT 热潮中，Bored Ape 迅速成为“数字身份”和社交资本的象征。随着 2022 年后加密货币价格下跌、流动性收紧，NFT 市场大幅降温，许多 Bored Ape NFT 的价格也较峰值明显回落。

不过该媒体也指出，英伟达并非缺乏基本面支撑。援引官方财报数据显示，截至 10 月 25 日的三个月内，公司实现约 780 亿美元（现汇率约合 5,208.98 亿元人民币）营业利润，同比增长 115%，表明 AI 芯片需求仍在强劲增长。